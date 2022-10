Polémica por mujer que “denunció” discriminación debido a que no la dejaron vivir en un zoológico

Una mujer que afirma “identificarse” como una cebra, denunció discriminación cuando fue a un zoológico a pedir asilo tras ser desalojada de su departamento. Su caso se ha vuelto polémico en las redes sociales luego que difundiera un video en TikTok. Algunos usuarios la acusan de transfóbica, mientras que otros la apoyan.

Se trata de la usuaria @lilith_131, quien dijo llamarse Cebri cuando expuso su reclamo en las redes sociales. Ella afirma que la sociedad la rechaza por ser transespecie , una condición en la que hombres y mujeres se identifican como animales y no como humanos, pese a su morfología. Sin embargo, ella no demuestra en sus videos que vive realmente como “una cebra”.

Su testimonio

Cebri contó que se sintió discriminada cuando acudió a un refugio de animales a pedir asilo luego de que no tuvo con qué pagar el alquiler de su departamento. Los cuidadores la rechazaron y señalaron que ella se creía una cebra debido a su imaginación.

“Fui a pedir asilo a una protectora de animales, algo normal. Me dijeron que no, que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí. Algo que me pareció una falta de respeto, porque soy una cebra ”, dijo, mientras mostraba unas rayas que se hizo en el rostro.

La joven enfatizó en que le parece extraño que en pleno siglo XXI sea cuestionada su identidad. “Nuestra identidad no es un debate (…) ¿Por qué nací transespecie? Yo nací cebra directamente. ¿Por qué la sociedad especista no me ve como la cebra que soy? (...) ¿Lo pillas?”, sostuvo.

“No hay diferencias entre cebras y seres humanos. Hay cebras que caminan a dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas. No sé lo que no entendéis. Tampoco existen las rayas o las no rayas, porque quiero, porque me da la gana, o me vas a decir a mí lo que hacer”, agregó.

“Yo solo quiero que me cuiden y me respeten como al resto de cebras y convivir con ellas. Yo sé que hay seres humanos muy malos que les quitan la piel para ponérsela de abrigo, pero yo no soy así, os lo juro. Me encanta su piel, pero no lo haría nunca, de verdad”, finalizó.

Críticas

La mayoría de usuarios en las redes sociales reaccionaron al video de Cebri para burlarse de la situación, mientras que otros la acusaron de ser una persona que incentiva la transfobia con su testimonio irónico. “Yo me siento ave fénix y aún no me dejan volar, me dicen que vuele, pero aún no tengo alas. Pienso que me las tienen confiscadas o algo”, sostuvo un cibernauta. “Lo peor de esto es que no es una actuación, dice realmente lo que piensa, en fin, que Dios nos ayude”, agregó otro.

“Esto es humor, qué rara tu ironía”, criticó un usuario. “Al principio me lo creo, porque hay gente literalmente que se cree eso”, relató otro.