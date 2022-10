¡Vuelo de terror! Avión aterriza en Luque sin un motor y con parabrisas roto

Un momento de terror fue el que vivieron los 48 pasajeros que viajaban desde Chile hasta Paraguay en un avión de Latam. Si bien la aeronave consiguió llegar a su destino en Luque, una tormenta sufrida mientras pasaban por Foz de Iguazú (Brasil), los obligó a aterrizar en pésimas condiciones al aeropuerto internacional de Silvio Pettirossi.

El avión arribó a tierras guaranís completamente destrozado, ya que le faltaba un motor, tenía el parabrisas roto y la nariz completamente destrozada. Afortunadamente, no se registraron perdidas humanas ni daños graves entre los integrantes de la tripulación. De hecho, algunos consiguieron grabar parte del tenso momento con sus celulares.

Se pudo conocer que, debido al mal pronóstico meteorológico, el avión aterrizó por precaución en el Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú. No obstante, al cabo de unas horas, se tomó la decisión de retomar el viaje a Paraguay, sin considerar que el mal tiempo no había cesado.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) inició una investigación debido a una presunta negligencia del comandante de la tripulación, quien fue acusado por algunos pasajeros.

El avión llegó con la parte delantera destrozada. Foto: captura ABC.

“Cuando salimos de Santiago sabía que íbamos a llegar con tormenta. Aún así el comandante dijo que vamos a tener clima tranquilo. En el camino hacia Asunción la situación era una locura. Intentamos aterrizar en Asunción, algo que nunca hubiese intentado ese loco”, afirmó un tripulante al medio ABC.

Por su parte, el director de aeropuertos de la Dinac, Douglas Cubilla, reveló que no entienden por qué se tomó la decisión de volar desde Foz do Iguazú hasta Luque: “Recibimos la información de que a las 22:20 salió de Foz de Iguazú y en ese trayecto a Asunción tuvo ese percance. Ahí se activó el protocolo de ese aeropuerto. Desconozco totalmente por qué se realizó el vuelo”, indicó.