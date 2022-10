Mujer lamenta que su exesposo de 44 años e hija de 22 hayan formado una familia: “No pude procesarlo”

Una mujer llamada Tiffany dio a conocer su historia a través de redes sociales, luego de que su exesposo de 44 años formara una familia con su hija de 22.

Hace años, Tiffany buscaba construir una familia con un buen hombre, pero le resultaba difícil tener citas, ya que tenía una bebé de 3 años. Sin embargo, cuando conoció a Mark creyó que sus sueños se cumplirían.

“Mi vida se sentía perfecta. En 2010, tuve un hijo con mi marido. Entonces mi vida estaba completa. Tuve dos hijos. Un gran esposo. Una casa. Coche. Buen trabajo. La vida era genial”, manifestó la estadounidense de 40 años en su cuenta de Reddit.

A pesar de todo, la mujer nunca se imaginó que, años más tarde, su vida se derrumbaría. Ocurrió luego de que su hija cumpliera 18 para que su esposo la sorprendiera con una noticia inesperada. “Me dijo que ahora estaba en una relación con mi hija y que me dejaba por ella”, contó sorprendida Tiffany.

“No podía creer esto. No pude procesarlo. Me sentí aplastada, enojada, disgustada, enojada, todos los sentimientos que podía sentir. Mi ahora exmarido nunca me dio vibraciones espeluznantes, pero si salió con mi hija cuando ella tenía 18 años, estoy seguro de que algo había estado pasando cuando ella era menor de edad”, agregó.

A pesar de que Tiffany se interpuso a ninguno de los dos le importó y se fueron, señalando que su hija no parecía entender su molestia y enojo.

“Ella no lo ve como malo o asqueroso. Ella no se preocupa por mí. Él tampoco ve un problema, obviamente. ¿Pero mi propia hija? Vamos —expresó Tiffany.

Luego de un año, la indignada mujer decidió sacarlos de su vida, ya que su hija quedó embarazada de su exmarido.

“Hice que mi exesposo dejara de venir por completo, y mi ex está de acuerdo con no ver a nuestro hijo ahora que tiene su ‘nueva’ familia”, narró. “A mi hijo le ha costado mucho entender por qué se fueron su hermana y su papá, no le he dicho la verdad. Tal vez debería, pero solo tiene 10 años. Le dije que su hermana fue a la universidad y que su papá tuvo que irse por un tiempo”.

Pasaron cuatro años, y Tiffany se enteró a través de un familiar que su hija estaba, en ese momento, embarazada de un segundo bebé. Lo que significa que su exmarido, que ahora tiene 44 años, tiene dos hijos con su hija, quien ahora tiene 22 años.

“Ella ahora tiene dos hijos de mi exmarido. El hombre que la crio como si fuera su propia hija… con quien ahora tiene hijos”, indicó. “Sus hijos son mis nietos, que también son medios hermanos de mi hijo. ¡¿Qué tan enfermo es eso?! Es asqueroso. Todavía no he superado esto. No sé cómo superar esto. Solo quiero seguir adelante”, manifestó Tiffany.