Niño de 13 años muere atropellado tras salvarle la vida a su pequeña hermana

Un niño de 13 años murió atropellado por un auto cuando caminaba por un carril de bicicleta junto con su hermana menor en Long Island, Estados Unidos, alrededor de las 7.30 p. m. del pasado miércoles.

Según reportes oficiales, el conductor del vehículo se despistó, se desvió de su ruta y se dirigió directamente hacia los dos menores de edad. Sin embargo, al percatarse de que el automóvil iba a impactar contra su pariente, el heroico hermano decidió interponerse y empujó a la pequeña.

El triste suceso ha dejado conmocionados a los vecinos del lugar. Por otro lado, el responsable del trágico incidente huyó de la escena y terminó fugándose. Al mismo tiempo, la pariente de la víctima fue quien alertó a la Policía y contó lo que había pasado.

Cuando las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al sitio, trasladaron rápidamente en una ambulancia al niño de 13 años a un hospital de la zona; no obstante, falleció a causa de las graves heridas que le provocó el impacto.

“Trataron de reanimarlo en la ambulancia. Lo llevaron al hospital Stony Brook, pero no tenía función cerebral, se fue”, narraba desconsolada la madre del pequeño. Asimismo, tras su declaración, la mujer resaltó el accionar de su hijo al salvarle la vida a su hermana: “Mi bebé es un héroe, siempre será un héroe, lo extraño, no hay palabras que puedan describir cómo me siento”.

Por otra parte, la progenitora de la víctima expresó unas palabras a los medios locales en las que pide que encuentren al conductor que se dio a la fuga.

Tras ello, los efectivos policiales han iniciado una búsqueda para capturar al hombre que arrolló mortalmente al niño de solo 13 años. Además, los agentes han averiguado que el auto es de color gris y lo más probable es que tenga algún desperfecto en la parte frontal.