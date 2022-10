Lee Chun-jae, el peor asesino serial de Corea del Sur que confesó sus crímenes 30 años después

Antes de que Lee Chun-jae se declare culpable en 2020 de haber cometido 14 asesinatos y violado a más de 30 mujeres entre 1986 y 1991, las autoridades de Corea del Sur interrogaron a otras 20.000 personas durante más de 30 años. Sin embargo, nadie pensó que este asesino en serie, conocido como el ‘monstruo de Hwaseong’, confiese sus crímenes mucho años después de haberlos cometido.

Para indignación de miles de surcoreanos, Chun-jae no pudo ser procesado ni condenado por estos delitos, ya que, al momento de revelar sus fechorías, estos ya habían prescrito. En ese sentido, te contamos la historia del asesino más buscado de la historia de Corea del Sur.

Crímenes ocurridos en la comunidad de Hwaseong, Corea del Sur, entre 1986 y 1991

Entre los años 1986 y 1991, la comunidad de Hwaseong fue escenario de lamentables crímenes. En esta zona, ubicada a 40 kilómetros del sur de Seúl, más de 30 mujeres fueron violadas y otras 10 estranguladas y asesinadas. La muerte de estas féminas generó pánico y conmoción, ya que las víctimas sufrían graves vejámenes antes de perder la vida a manos de Lee.

Las autoridades policiales analizaron todos los objetos que encontraban en las escenas del crimen; sin embargo, no consiguieron identificar al asesino. Tras conocerse el séptimo feminicidio, un taxista reveló a la policía los rasgos del autor. De esta manera, se pudo armar lo que se conocería como el primer boceto del rostro del ‘monstruo de Hwaseong’.

El conductor reveló, además, que se trataba de un hombre delgado y que medía entre 1.65 y 1,70 metros. Pese a estos datos, los asesinatos no cesaron. Incluso, generó que otra persona, conocido como Yoon Sung-yeo, se atribuyera los delitos y fuera condenado a 20 años de prisión por ellos.

El primer retrato de Lee Chun-jae fue construido a partir de los datos de un taxista que pudo verlo antes de que cometa uno de sus crímenes. Foto: composición LR/captura YouTube/Expediente criminal

Condenan a Lee Chun-jae a 20 años de prisión

En enero de 1994, Lee asesinó a su cuñada de 18 años. Tras cometer su delito, se aventuró a esconder el cadáver de la joven en un garaje de un ferretería. Horas después, el padre de la fémina comenzó a buscarla e incluso Chun-jae le ayudó a ubicarla sin que dieran con su paradero.

Luego de dos días, la policía encontró el cuerpo. Al ser interrogado por las autoridades, el ‘monstruo de Hwaseong’ llamó la atención de los agentes al preguntarles lo siguiente: “¿Cuántos años se cumple en prisión por violación y asesinato?”. Esta afirmación, junto con otras pruebas que se conocieron, hizo que un tribunal lo condene a muerte en 1994, pero luego se optó con sentenciarlo a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional luego de que cumpla 20 años tras las rejas.

Lee Chun-jae confiesa sus crímenes después de 30 años

Si bien los asesinatos dejaron de suceder en 1991, la policía siguió investigando el caso durante los años posteriores. Durante este tiempo, el caso captó la atención de diferentes personas. Por ejemplo, la del director Bong Joon-ho, quien en 2003 estrenó la película “Memorias de un asesino”, la cual toma como base los crímenes cometidos por Lee a finales del siglo XX.

Por su parte, las autoridades de Corea del Sur continuaron con las investigaciones para dar con el culpable. Fue así que en 2019, se descubrió que el ADN ubicado en la ropa de tres víctimas coincidía con el de Chun-jae. Otras cuatro muestras lo relacionaron aún más con los feminicidios. Por aquel entonces, Lee se encontraba en una cárcel de Busan.

En 2019 se declaró culpable del asesinato de 15 mujeres y de violar a más de 30 féminas, entre 1986 y 1991, ante la Agencia Nacional de Policía en el distrito sur de Gyeonggi. Sin embargo, debido a que los delitos habían prescrito, no pudo ser procesado, por lo que, para la justicia de Corea del Sur, él solo asesinó a su cuñada.

En noviembre 2020 volvió a ser noticia luego de que declarase ante un tribunal que no sabe cómo durante varios años no fue considerado como un sospechoso. “Los crímenes ocurrieron a mi alrededor y no me esforcé por ocultar las cosas, así que pensé que me atraparían fácilmente. Todavía no entiendo por qué no era considerado sospechoso”, declaró.

“Escuché que muchas personas han sido investigadas y sufrido injustamente. Me gustaría disculparme con todas esas personas. Vine, testifiqué y describí los crímenes con la esperanza de que (las víctimas y sus familias) encontraran algo de consuelo cuando se revelara la verdad. Viviré el resto de mi vida con arrepentimiento”, sentenció el homicida.