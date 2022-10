Mujer fingió estar ciega durante 15 años para obtener beneficios millonarios del Gobierno

Una mujer de 65 años obtuvo beneficios millonarios tras hacerse pasar por una persona enferma, con lo cual engañó a todo el mundo, incluido al Gobierno de Reino Unido y a sus familiares. Ella aseguraba ser era ciega y sufrir de esclerosis múltiple.

Christina Pomfrey cobró varios beneficios sociales: apoyo económico, en vivienda y subsidios por discapacidad, entre otros, según informó el medio Daily Mail.

La mujer llegó a recibir 13.000 libras (alrededor de 15.560 dólares) por mes, un ingreso que es cinco veces mayor al de un trabajador promedio del país europeo. La mujer también engañó a su esposo, a quien le dijo que las ganancias provenían de un negocio de periódicos.

¿Cómo descubrieron a la mujer?

Pomfrey, que usaba dos identidades, había accedido a todos los beneficios sociales y fingía antes sus familiares que obtenía dinero de sus negocios. Todo el dinero era gastado en tratamientos cosméticos, ropa de lujo y vacaciones por el Caribe.

Pero su engaño fue finalmente descubierto en 2017 cuando estuvo bajo vigilancia por investigadores del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) de Reino Unido. La sorprendieron conduciendo un auto, leyendo un periódico y recogiendo a sus nietos de la escuela.

Desde 2002 hasta enero de 2020, Pomfrey usó ilegalmente más de un millón de libras en beneficios sociales. Para ello, la mujer recurrió al apellido de su anterior esposo. Lo más sorprendente de todo el caso es que su actual esposo no sabía del engaño que había hecho.

“La gente piensa que debí saber lo que estaba haciendo y a dónde fue todo el dinero, pero la respuesta a ambas es que no tengo ni idea”, confesó el hombre de 60 años al Daily Mail. “Ella ha destruido mi vida y no puedo perdonarla, es la mujer más astuta que he conocido”, añadió.

“Me enamoré de ella porque estaba en un punto bajo después de que mi anterior esposa de 21 años me dejó por otra persona. Tina me dijo que me cuidaría y que no me preocupara por nada (...). Incluso me compró un auto MG solo unos meses después de conocernos y, al principio, pagó algunas de las vacaciones que pasamos en lugares como el Caribe“, contó el hombre.

“Fuimos a la República Dominicana cuatro veces, a Madeira unas cuantas veces o incluso a lugares como Benidorm. Insistí en que quería pagar la mitad después de las primeras veces. Ahora creo que se metió conmigo porque yo era otro nombre, en otro condado, que podía usar para sus estafas. Me siento un tonto“, concluyó.