Registro Civil de Chile entrega la primera cédula de identidad no binaria: “Es una victoria colectiva”

El Registro Civil de Chile entregó este viernes por la mañana la primera cédula de identidad no binaria en su historia. Se trata de Shane Cienfuegos, de 29 años, quien ahora es reconocida como una persona no binaria. En otras palabras, no se identifica con el género masculino ni femenino.

El histórico hecho se dio luego del fallo obtenido en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se derogó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia e inició el reconocimiento de la identidad de género no binaria de Cienfuegos, cediendo la indicación al Registro Civil a efectuar el cambio.

De este modo, su carnet de identidad tendrá una “x” en el marcador de sexo/género, en vez de los característicos M de masculino o F de femenino. Por su parte, Cienfuegos contó a través de redes sociales que este “reconocimiento abre un diálogo para poder problematizar sobre las desigualdades sociales a las que nos hemos visto enfrentades como comunidad”.

Luego de retirar su documento de identidad, dijo: “Hoy, en mi carnet sale una ‘x’ y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado”, expresó.

“Es el tercer carnet no binarie en América Latina; el primero se entregó en Argentina, el segundo en Colombia y, ahora, el tercero en Chile. No es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle”, manifestó Cienfuegos a la prensa local.

Por otro lado, la abogada y académica del Departamento de enseñanza crítica de Derecho de la Universidad de Chile, Lorena Lorca, quien representó y acompañó a Cienfuegos en todo el proceso legal, resaltó que “hoy ya no se puede decir: “No existen las personas no binarias”, existen. Y no solo con esta sentencia, desde siempre existen”.

El caso de Cienfuegos se extendió por más de ocho años, pero en 2019 conoció a Lorca, quien tras varias conversaciones, lograron coincidir en algunas estrategias legales para argumentar su situación.

“Tras casi nueve años de demanda social, cultural y política, pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo”, afirmó Lorca.

A pesar de que su asunto marca un hito en el Registro Civil, su condición se da como un caso excepcional, dado que, por ahora, en Chile no existe un sistema que apruebe de forma intencionada modificar el género en la cédula de identidad a la índole de persona no binaria.