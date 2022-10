Descubre a su hija en OnlyFans y ahora trabajan juntas: “Es modelaje, no pornografía”

Una madre australiana ha causado furor en las redes sociales tras crearse una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, luego de descubrir que su hija está generando grandes cifras de dinero. A consecuencia de ello, la mujer identificada como Evie Leana decidió renunciar a su trabajo y comenzó a subir videos junto a ella.

Todo comenzó cuando la joven Tiahnee de 18 años compartió sus fotos y videos en la mencionada plataforma y empezó a ganar muchos suscriptores, y desde luego, mucho dinero. “Abrí mi página unos meses después de haber cumplido los 18. Siempre he publicado fotos en bikini en Instagram y siempre me he tomado fotos sexys, así que pensé, ¿por qué no hago lo que amo y gano dinero por eso?”, contó la joven a la prensa local.

Al percatarse de su éxito, la mujer renunció a su trabajo, para seguir los pasos de su hija, e incluso la invitó a producir videos juntas, además de compartir los ingresos ganados para su vivienda.

Según recoge el diario argentino “Clarín”, la madre ganó más de 6.000 dólares en su primer mes. “Es una excelente manera de expresar mi lado sexual y divertirme haciéndolo”, expresó Evie, quien reveló que seguiría aunque no ganara dinero.

A pesar de ello, Evie nunca estuvo en contra de que Tiahnee hiciera este tipo de cosas, tuvo sus dudas antes de animarse a este nuevo trabajo, pero al final optó por hacerlo. Asimismo, dijo que su hija es bien cuidadosa a la hora de subir videos y afirmó que no postearía desnudos, solo fotos en lencería y bikini. “Es modelaje, en realidad. Me alivia que ella no esté haciendo pornografía”, dijo la madre a los medios locales.

Finalmente, algunos usuarios en redes sociales han criticado a la madre por no controlar a la joven, mientras que otros manifestaron su apoyo, puesto que también consideran de que se trata de un trabajo como cualquier otro.

“La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad, soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”, concluyó Evie.