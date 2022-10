Un hombre que estuvo muerto durante una hora y media en Australia ha hablado sobre la experiencia, cercana a la muerte, que afrontó mientras el personal de salud intentaba revivirlo.

Alistair Blake, de 61 años, sufrió un paro cardíaco en enero de 2019, mientras dormía con su esposa Melinda, quien contó que encontró a su esposo inconsciente en casa.

Inicialmente, la mujer intentó hacerle una resucitación cardiopulmonar, mientras esperaba que llegara la ambulancia que había solicitado. Después de 20 minutos llegaron los paramédicos, pero el hombre ya estaba clínicamente muerto.

Alistair Blake estuvo muerto por una hora y media en su casa de Australia. Foto: Alistair Blake/ Facebook

¿Qué pasó con el hombre que revivió luego de 1 hora y media?

Los médicos intentaron infructuosamente revivir al adulto mayor. Por una hora continuaron con ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) y también optaron por descargas con un desfibrilador.

Después de unos momentos, los médicos encontraron el pulso del hombre. “ Técnicamente, estuve muerto durante 90 minutos. Recuerdo irme a la cama el sábado por la noche, y lo siguiente que recuerdo fue despertarme el jueves por la mañana en un carrito que iba de la UCI a la atención coronaria”, rememora el hombre.

Además, reveló: “Mucha gente me pregunta si vi algo, y no, no vi nada. Ni luces brillantes, nada de eso en absoluto (…). El cerebro humano ha bloqueado totalmente lo que sucedió en el medio” .

Posteriormente, Alistair fue llevado al hospital de Frankson, donde los profesionales destaparon una de sus arterias bloqueadas. Se le colocó un marcapasos en el corazón como medida de precaución y luego de 12 días fue dado de alta.

El hombre reflexionó por lo sucedido y dijo que “(luego de un accidente) tomas un enfoque totalmente diferente de la vida. Reduciendo la cantidad de horas que trabajo, tratando de conectarme más con familiares y amigos.

“Mis hábitos alimenticios han cambiado. Como más saludablemente y hago más ejercicio, si vas a ir, vas a ir. Si va a suceder, sucederá”, concluyó.