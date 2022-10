Brownies con marihuana arruinan una boda: los invitados terminaron inconscientes por horas

Pensaron que sería el mejor día de su vida, pero terminó de la peor manera. Lo que inició con invitados elegantes, comida, bebida, música y diversión, tuvo un amargo desenlace con invitados inconscientes y algunos internados de urgencia en el hospital.

Se desconoce la identidad de quien introdujo brownies con marihuana en la boda que se celebraba en Torquay, un pueblo de Reino Unido, pero varios de los invitados comieron los pasteles y dos de ellos terminaron en el hospital con una grave intoxicación.

Incluso, una mujer de 60 años quedó inconsciente durante 12 horas. En declaraciones con Daily Mail, la mujer aseguró que no recordaba nada de lo sucedido tras ingerir el brownie. Aseguró que se sentía “totalmente ajena”. “Me contó que me puse de color gris y no podía encontrar mi pulso”, dijo sobre lo que le habían mencionado tras el incidente.

“Entre la boda y la recepción, se colocaron pastelitos al azar en la mesa. Sin que yo lo supiera, contenían drogas”, añadió la sexagenaria. La cuñada estaba a punto de realizar RCP cuando llegaron los paramédicos al lugar para atenderlos.

“Me desperté a las 3 de la mañana del día siguiente en el hospital sin recordar nada ni saber porque estaba allí”, señaló la mujer, quien aseguró que si hubiese sabido que el pastel llevaba cannabis, nunca habría comido uno.

Otro de los invitados a la fiesta terminó en urgencias de un hospital cercano por la fuerte intoxicación.

La esposa manifestó que el hecho pudo terminar en tragedia debido a que entre los invitados había niños. Incluso vio cómo uno casi se come un brownie, pero sus padres lo evitaron. “Un niño pequeño estaba a punto de recoger uno de los cupcakes, pero afortunadamente los padres lograron evitar que se los comiera, lo que podría haber sido devastador”, detalló.

La mujer, además, dijo que la policía investigó lo sucedido, pero que poco después abandonó el caso por falta de pruebas. “Es horrible pensar que el perpetrador se sentó y vio cómo se desarrollaba todo esto, y luego simplemente desapareció sin rendir cuentas“, concluyó.