OPS: “Hay 4 emergencias de salud que amenazan a nuestra región”

El último miércoles 12 de octubre, en una conferencia virtual, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido de los peligros que suponen para la sanidad de las Américas un grupo de enfermedades que tendrían riesgo de propagación en el continente, razón por la cual se hizo un llamado a los gobiernos de la región a tener bajo observación la evolución de la transmisibilidad de las mismas a fin de tomar medidas preventivas.

“Hay cuatro emergencias de salud que amenazan a nuestra región”, declaró la directora de la OPS, Carissa Etienne, en referencia a un total de un grupo de enfermedades: el cólera, la poliomielitis, la COVID-19 y la viruela del mono.

Bajo este marco, Etienne, indicó que casos como el de Haití, que pasó de casi erradicar el cólera a padecer una fuerte epidemia de esta enfermedad, deben ser una advertencia para los demás países sobre lo rápido que se pueden transmitir las dolencias y cambiar la situación sobre el control sanitario de los patógenos.

Llamado a fortalecer la vacunación

Uno de los aspectos que destacó la OPS y su directora en relación con las mejoras sanitarias y las medidas de prevención que se deberían tomar está el de la vacunación. En este sentido, se hizo un llamado a incrementar las tasas de inmunización, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, y supervisar el cumplimiento del ciclo de vacunación.

En particular, la OPS señaló que en los casos de Perú, Brasil y Estados Unidos debe tomarse mayor atención a las medidas de prevención de poliomielitis, dado que han sido calificados como países con “riesgo muy alto” de transmisión; es decir, hay peligro de que se creen focos de infección de esta enfermedad, para la que no existe tratamiento o cura efectiva.

“Nuestra región está bajo presión, razón por la cual hay que invertir y fortalecer los sistemas de salud”, recalcó Etienne.