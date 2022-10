Olvidó cambiar la preferencia de edad en Tinder y encontró el amor: ella tiene 48 y él 25

Una mujer de 48 años que reside en Estados Unidos olvidó colocar la preferencia de edad en el aplicativo Tinder. Ahora, tiene una relación sentimental con un hombre que es mucho menor que ella: la diferencia de edades es superior a dos décadas.

Rachel Caudele, quien tiene dos hijos, de 23 y 19 años, se divorció a fines de 2020 y se encontraba en búsqueda de un nuevo amor. Para lograrlo, decidió descargar la aplicación de citas.

La mujer indica que no buscaba una relación con “diferencia de edad” cuando conoció a Alex Michael, de 25 años.

Rachel Caudele, quien tiene dos hijos, de 23 y 19 años, se divorció a fines de 2020. Foto: Alex Michael / SWNS

Rachel, que vive en Nueva York, y Alex, en Texas, se cayeron bien rápidamente. Ambos quedaron sorprendidos por su “conexión instantánea”, y ahora insisten en que “la edad es solo un número”, mientras se establecen juntos, a pesar de lo que digan sus amigos y familiares.

La mujer se separó a fines de 2020 y, un año después, sus amigas la convencieron de crearse un perfil en Tinder para tener nuevas aventuras.

En diálogo con el portal The Mirror, Caudele declaró: “Estaba viviendo cosas nuevas tras mi separación y quería probar algo diferente. Me encontraba disfrutando de mi libertad y me convencieron de usar Tinder. Al inicio, me mostré muy escéptica, y me desconcertaron los mensajes que recibí. Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban”.

“Le gustaba hablar por teléfono y su voz era muy sexy y atractiva para mí", narró Alex Michael, de 25 años. Foto: Alex Michael / SWNS

Durante su despliegue en la app de citas, había pasado por alto precisar la opción de la preferencia de edad para elegir el rango al que ella apuntaba. Tiempo después, recibió un mensaje de Alex.

“Me envió un mensaje y seguí volviendo a su foto una y otra vez. Suena realmente a cliché, pero pensé que tenía ojos amables . Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 25 años, dije: ‘Guau, es demasiado joven, no va a salir nada de esto’”, admitió.

Por su parte, Alex, un creador de sitios web para compañías farmacéuticas, manifestó: “Le gustaba hablar por teléfono y su voz era muy sexy y atractiva para mí. Tuvimos grandes conversaciones y mucho en común. Lo sentí como mi forma masculina (...) Cambié mi rango de edad en Tinder y coincidí con ella. Pensé que se veía genial (...)”.

“En mi familia hay casos de relaciones con diferencias de edad; así que, más allá del asombro inicial, las cosas se fueron acomodando”, contó Rachel Caudele. Foto: Alex Michael / SWNS

Rachel tiene dos hijos, pero eso no desanima a Alex. Luego de conocerse con el pasar del tiempo, la relación se fue afianzando. Tras viajes juntos a Miami y Austin, empezaron una relación sentimental.

Cuando comenzaron a compartir su historia en redes sociales, afirma Alex, lo que se mantenía en secreto se difundió y el rechazo de familiares y amigos de él fue muy intenso.

Posteriormente, un video que subió la pareja, con el título “Consejos para salir con un puma”, en el que se mostraban ambos, terminó por viralizarse y alcanzar un millón de vistas. Por esa grabación, el hijo de Rachel se enteró de la relación de su mamá.

A pesar de esto, por el lado de Rachel no hubo inconvenientes. “En mi familia hay casos de relaciones con diferencias de edad; así que, más allá del asombro inicial, las cosas se fueron acomodando”, expresó. Asimismo, agregó, con cierta pena, que la familia de él ya les hizo saber que no aceptarían este amor.

En enero de este año, decidieron tomarse un descanso y “permitirse” ver a otras personas. El experimento no resultó y solo duró dos semanas. Así, en lo único que pensaron ambos fue en retomar el compromiso.

“A veces necesitas alejarte para darte cuenta de que realmente quieres algo”, señaló Alex. Además, aseguró que hoy la pareja se encuentra afianzada y con proyectos en común en el futuro.