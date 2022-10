Mundo 10 OCT 2022 | 9:51 h

Famosa modelo posa desnuda a sus 91 años: mujer fue portada de la revista Vogue en 1947

“Los hombres y las mujeres deben cuidarse y amarse a sí mismos”, contó Carmen Dell’Orefice, quien fue portada de una importante revista de EE. UU. cuando tenía 15 años.

Carmen Dell'Orefice nació en Nueva York en 1931 y es hija única de un inmigrante italiano y de una húngara. Foto: composición LR/ Iconic You/ New You