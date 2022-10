‘Che’ Guevara: ¿qué enfermedad crónica casi lo lleva a la muerte durante su lucha armada?

Ernesto ‘Che’ Guevara sigue siendo, hasta la fecha, una de las figuras más icónicas de la izquierda latinoamericana y de la llamada Revolución Cubana. La lucha armada de este polémico guerrillero argentino, fallecido un 9 de octubre de 1967, casi se detuvo mucho antes de ello por una enfermedad que lo aquejaba desde muy joven.

También conocido como el ‘Comandante revolucionario’, Guevara se ha convertido en un ícono de rebeldía a nivel mundial y en una figura muy polémica, pues mientras algunos destacan su batalla contra el imperialismo y las injusticias, otros recuerdan su crueldad e intolerancia.

¿Qué enfermedad crónica padecía el ‘Che’ Guevara?

Ernesto ‘Che’ Guevara padecía de asma desde su infancia. Esta enfermedad crónica le causó algunos problemas a lo largo de su vida, pero no pudo detenerla en sus múltiples campañas armadas.

“Ernestito era un niño asmático. Fue la gran lucha del ‘Che’. Un asmático violento que pasaba mucho acostado sin ir a la escuela. En ese clima de montaña descubre a Verne, London, Dickens, Salgari”, comentó Ana Erra, madrastra del guerrillero, al Diario de Sevilla en 2010.

Pese al asma, Ernesto pudo arreglárselas para viajar en 1949 por distintas provincias de Argentina, o recorrer Sudamérica con su amigo Alberto Granado en 1952. Tampoco lo detuvo de integrar el grupo de expedicionarios cubanos que viajó de México a Cuba en 1956 para combatir contra el régimen de Fulgencio Batista.

El ataque de asma que casi acaba con el ‘Che’

Guevara recordaría especialmente un episodio en el fragor de la batalla, como la vez que estuvo más cerca de morir y ver interrumpida su lucha. El responsable no fue un soldado, sino el asma que tenía.

Según comentó Ernesto Guevara Lynch, padre del guerrillero argentino, a la revista Cuba Internacional, el ‘Che’ le comentó en 1959 cuál fue el momento en el que se vio más en peligro durante la invasión a Cuba:

“Cuando vi más cerca de mí la muerte fue en Oriente, en una loma de la Sierra Maestra; yo estaba al frente de una guerrilla y hostilizaba al comandante Sánchez Mosquera. Vos sabés que este fue uno de los hombres más feroces de aquellos que estaban al servicio del ejército de Batista. Cumpliendo una misión de atacar y retirarme, cuando quise hacerlo, un tremendo ataque de asma me volteó”.

El 'Che' Guevara junto a Fidel Castro y otros guerrilleros que participaron en la Revolución cubana. Foto: AFP

“Viendo que no podía correr, me tiré al suelo y ordené a mi gente que se dispersase y me dejasen solo. Tuve que repetir la orden porque nadie quería moverse, pero al fin lo hicieron. Uno de ellos, un muchacho joven, se escondió muy cerca de donde yo estaba y, sin que yo supiera, esperó para ayudarme”, agregó el ‘Che’.

Ambos estuvieron un par de días en el monte, en silencio, mientras las tropas de Batista recorrían el lugar. “Yo tenía un ataque tan fuerte de asma que creía entonces morir víctima de este. Se me había acabado el calmante que echaba en mi vaporizador y estaba prácticamente a merced del ataque asmático”, sostuvo Guevara.

“En ese instante creí que no volvía más al campamento, pero no por causa de las balas enemigas, sino porque el asma acabaría conmigo, pero afortunadamente aquella fue aflojando y algunas horas después, ayudado por mi acompañante, con toda precaución, pude retirarme hasta lograr salir del cerco y llegar al campamento donde me esperaban”, finalizó.

¿Cómo murió el ‘Che’ Guevara?

La muerte del ‘Che’ Guevara sí llegó por causa de las balas enemigas, aunque años después. Consumada la Revolución Cubana y tras una campaña fallida en el Congo, el guerrillero marchó a Bolivia, donde buscaba entrenar a guerrillas locales que luchaban contra el gobierno militar de René Barrientos.

La última campaña del 'Che' Guevara fue en apoyo a grupos guerrilleros de Bolivia. Foto: AFP

El ejército boliviano localizó la base de operaciones de los guerrilleros y, el 8 de octubre de 1967, rodeó a Guevara y su tropa en la quebrada del Churo. El ‘Che’ fue herido en una pierna, capturado y llevado a la escuela de la Higuera.

Al día siguiente, por orden del Gobierno boliviano, Ernesto Guevara fue fusilado y su cadáver exhibido en un hospital de Vallegrande.

¿Quién mató al ‘Che’ Guevara?

El encargado de asesinar al ‘Che’ Guevara fue el militar boliviano Mario Terán Salazar, quien cumplió la orden de su Gobierno “sin despedidas, ni discursos”, según relató, a la agencia EFE, el general Gary Prado Salmón, el que capturó al guerrillero.

Mario Terán fue el militar encargado de ultimar al 'Che' Guevara. Foto: RR. SS.

En diciembre de 1967, Terán comentó a la periodista francesa Michèle Ray que las palabras de Guevara al verlo fueron “póngase sereno, usted va a matar a un hombre”.

“Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga”, detalló Terán, quien falleció a los 80 años en marzo de 2022.