Michelle Hardenbrook es una jubilada de 70 años de Luisiana, Estados Unidos, que cumplió dos años en OnlyFans, plataforma para adultos que le ha permitido tener nuevas oportunidades en su vida.

Sin embargo, confesó: “Siento una gran sensación de logro, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto”. Contó además que su hija se alejó de ella.

La mujer se unió al sitio web en plena pandemia para recaudar dinero para costear el tratamiento de su hijo, que tiene una afección cardíaca debilitante.

Trabajó como empleada, pero no encontraba su vocación

“Solía trabajar como secretaria por US$ 6,50, pero en el primer mes en OnlyFans gané más de US$ 29.000 gracias a un video que publiqué donde buscaba ‘voluntarios’”, contó la mujer.

A los 56 años fue despedida de su empleo de secretaria. En ese momento se vio en la necesidad de encontrar una nueva ocupación. Optó por practicar masajes y empezó a atender a clientes.

“Nunca supe a lo que quería dedicarme de grande. Cuando llegas a los 50 años y todavía no lo sabes, eso es muy descorazonador”, narró la mujer, que pronto tuvo la idea de incursionar en el mundo de las imágenes y videos eróticos.

Su exitosa carrera en OnlyFans

La mujer afirmó que en su primer mes en la plataforma recaudó más de 30.000 dólares. “Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que por fin encontré algo en lo que soy buena”, contestó al Daily Star.

“No hay muchas mujeres de más de 60 años que realicen este tipo de trabajo. Hay algunas, aunque, si observas las categorías de edad en OnlyFans, verás que la mayoría de las personas tienen 20 años. Mucha gente parece tener la impresión de que ese es el único grupo de edad que debería hacer esto”, sostuvo.

Sin embargo, no todo es alegría: “Me siento realizada, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito con las personas que conozco y quiero porque estaría mal visto”.

Su hija no le habla y mantiene una relación distante con su familia, que ve con reticencia todo lo que ella hace. “Mi familia no me habla desde hace años. Si yo les comentara de esto, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es simplemente rara’. Soy una rareza y lo sé”, señaló apenada la mujer a Daily Star,