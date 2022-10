¿Quiénes son los niños héroes que dieron la vida en la Guerra del Pacífico contra Chile?

La Guerra del Pacífico fue uno de los momentos más tristes y recordados de la historia del Perú. Con apenas 58 años de independencia, el país se enfrentó a Chile en una batalla desigual que devastó a la sociedad.

En los momentos difíciles se suele reconocer a los héroes. En el Perú, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y Francisco Bolognesi (entre otros) aparecieron con luces de esperanza, junto a tantos otros que defendieron al país.

No obstante, hay muchos que han quedado en el anonimato, jóvenes que con poco menos de 14 años se inmolaban para defender a su patria. Muchos de ellos se encuentran hoy en la Cripta de los héroes, en el cementerio Presbítero Matías Maestro.

Conoce a los niños héroes que dieron la vida en la guerra contra Chile.

¿Quiénes son los niños héroes de la Guerra del Pacífico?

Isaías Clivino

Tenía 16 años cuando se unió a las filas de la batalla de San Juan, en Chorrillos. Sus padres fueron Juan Clivio, de origen italiano, y María de la Roca de Vergalo (hermana del famoso poeta del siglo XX Nicanor de la Roca de Vergalo).

El adolescente se presentó en el Cuartel de Santa Catalina para enlistarse como soldado voluntario y defender la ciudad ocupada por el ejército chileno. Fue parte de la unidad de Artillería rodada y trasladado a la primera compañía que comandaba el capitán Hernando de Lavalle.

Antes de partir a la guerra, Clivio escribió una carta a su madre:

Santa Catalina, diciembre 22 de 1880

Madre querida, ¡madre de mi alma!, no puedo ir a comer con ustedes porque partimos enseguida para campaña. En este instante solemne comprendo lo que vas a sufrir. Perdóname, madre mía, si, ofuscado por el amor a mi patria, te abandoné. Si tengo la suerte de volver ya no me separaré de ti y te haré olvidar con mis caricias mi ingratitud. Devuelvo tu recomendación para el jefe superior, no he podido verle y ya sabes que prefiero adquirir los grados que deberlos a diferencias. Si no regreso así, se lo harás presente al señor Piérola. Abraza a mi hermanito; a abuelita, a Arturo ya todos. No llores, tengo alma grande, envíame tu bendición. Adiós, adiós, adiós, te beso, abrazo, y sufro mucho por ti. Adiós, adiós.

Tu hijo Isaías

Iniciada la batalla, Isaías combatió con más corazón que experiencia y falleció acribillado. En Barrios Altos, una calle lleva su nombre y se recuerda al adolescente que luchó por su patria.

Isaías Clivino, Barrios Altos. Foto: captura/ google maps

Manuel Fernando Bonilla Elhart

Nació en el Callao, en 1868, hijo de Juan Francisco Bonilla, quien fue el organizador del escuadrón Huáscar en Chiclayo. Se enroló en las filas del Ejército peruano con 13 años, cuando era alumno del colegio Guadalupe. Participó en el Batallón N.° 6, junto a 280 combatientes, a cargo de Narciso de la Colina, en el Reducto N.º 3.

Batalló con fiereza en la Batalla de Miraflores, en la que finalmente falleció debido a la explosión de una munición de artillería que lo destrozó. Nunca se pudo encontrar sus restos.

Debido a la valentía y a la noble hazaña, un centro deportivo, una calle y un colegio del distrito de Miraflores llevan su nombre. Asimismo, en el Parque Reducto N.º 2 hay una escultura suya.

Monumento a Manuel Bonilla en Miraflores. Foto: Alan Reyes/ Wikipedia

Néstor Batanero Infantas

Natural de Cajamarca, nació en 1868 y fue hijo de Armando Batanero y Norma Infantas. Se quedó huérfano muy joven y viajó a Lima en 1879, un año antes de que Chile le declarara la guerra al Perú.

Batanero se alistó para ingresar al ejército en el cuartel Santa Catalina. Rápidamente, ascendió a sargento, con solo 12 años. Al año siguiente, ya tenía el grado de subteniente. Con esa corta edad batalló en el morro solar bajo las órdenes del coronel Lorenzo Iglesias.

En 1882 ya era teniente y conformaba los Cuerpos Libres de Trujillo. De acuerdo a los partes de guerra, durante la ofensiva, Batanero contuvo a un pelotón de soldados chilenos con solo siete hombres y logró ganar tiempo para que llegara la segunda división y así pudieran ganar, en uno de los pocos eventos bélicos favorables para el Perú. En esta confrontación el joven perdió la vida, con solo 14 años.

Néstor Batanero Infantas. Foto: Niños héroes de la guerra del pacífico/ Ministerio de Cultura

Junto a Batanero, también lucharon el coronel Manuel Callirgos, Manuel Cayo, Antonio Sánchez, el capitán Melgarejo y el teniente coronel Julio Cruzado.