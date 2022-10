Madre se crea OnlyFans, la mandan a lista negra de colegio y le prohíben ver partidos de sus hijos

Sara Blake Cheek, una estadounidense de 31 años, vio como una buena oportunidad de negocio el abrir una cuenta de OnlyFans, ya que la plataforma le permite obtener el 80% de las ganancias. La madre de cuatro hijos comenzó a facturar en el portal web en 2020, cuando la pandemia de la COVID-19 le prohibió laborar en su salón de belleza.

Es así que Blake Cheek comenzó a ganar cerca de un millón de dólares en la plataforma de contenido para adultos, lo que le catapultó para ser portada de la revista Playboy y trabajar como comentarista en el programa deportivo de redes sociales “The coach JB show”.

“Conseguir una portada de Playboy es algo con lo que sueñas. Dominar en la industria del deporte, siendo madre de cuatro hijos, creadora de OnlyFans y esposa, es literalmente algo que nadie ha podido hacer antes”, confesó la modelo al medio británico Irish Mirror.

No obstante, su éxito en OnlyFans también le ha generado problemas en el colegio de sus hijos, debido a que, tras su creciente fama, el centro educativo decidió colocar a Sara Blake en la lista negra y la vetó de asistir a los partidos de fútbol de sus hijos, un deporte que, según la influencer, es muy importante para su familia.

“Es perjudicial porque somos una familia de fútbol. El entrenador de porristas exigió que no se me permitiera asistir a ningún partido con mis hijos y que toda la comunicación fuera solo a través de mi esposo o mi hija. No podría animar”, remarcó.

A pesar de los inconvenientes, Sara ha decidido hacer oídos sordos e invertir el dinero que gana en la plataforma para adultos en una granja que compartirá junto con su esposo e hijos.