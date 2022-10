Vicente Fernández: ¿cuál es la dolorosa traición que inspiró a escribir “Acá entre nos”?

Conocido como el ‘Charro de Huentitán’, Vicente Fernández no solo es uno de los máximos exponentes del género regional mexicano, sino también ha dejado un legado de canciones que continúan emocionando a nuevas generaciones. ¿Quién no ha coreado: “Allá, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar”? Conoce la historia que inspiró al tema “Acá entre nos”.

Esta canción es parte del disco “Qué de raro tiene”, que fue lanzado en 1992. No obstante, en 1990, Vicente Fernández ya lo había presentado al público en un concierto en vivo. Claramente, no pasó desapercibida, ya que no tardó en convertirse en una de los temas más tristes y populares de todo su repertorio. Con más de 30 millones de reproducciones en YouTube y múltiples interpretaciones, sigue marcado en el recuerdo de quienes la escuchan.

¿Quién es el autor de “Acá entre nos”?

Aunque el ‘Charro de Huentitán’ llegó a escribir los grandes éxitos “Qué bonito amor” (2003) o “Me voy a quitar de en medio” (1998), “Acá entre nos” fue creación de Martín Urieta, compositor de más de 25 éxitos del cantante y su gran amigo, con el que trabajó por 20 años. “Adiós, mi compositor predilecto”, fueron las últimas palabras que Vicente Fernández le dijo a Urieta, así lo reveló este último durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM).

¿Cuál es la historia de la canción “Acá entre nos”?

Martín Urieta no solo es el compositor de esta canción, sino también el protagonista de la historia de desamor. Él ha relatado que esta está dedicada a una mujer que fue su gran amor y que le rompió el corazón durante su juventud.

El gran amor de Urieta estudiaba danza, por lo que él decidió llegar a su academia para leerle un poema que le había realizado. No obstante, los desencuentros iniciaron cuando la vio en un lujoso auto besando a otro hombre, de acuerdo al portal sonica.mx.

De esta manera, “Acá entre nos” era lo que decía a quienes aún le preguntaban por la mujer que inspiró el tema.

¿Cuándo fue el último concierto de Vicente Fernández?

Apodado como ‘El último charro de México’, Vicente regaló al público una velada inolvidable la noche del 16 de abril del 2016, frente a miles de personas en el Estadio Azteca, donde estuvo acompañado por más de 70 músicos.