En Chile, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) permite a los padres, madres o apoderados de los menores postular a los centros educativos con una subvención que puede cubrir desde el prekinder hasta cuarto medio. El 10 de agosto del presente año el Ministerio de Educación habilitó un sitio web para las postulaciones a colegios para el 2023. En esta nota te contamos las fechas del proceso y cómo postular nuevamente en caso seas rechazado.

Desde el 2016, el Ministerio de Educación de Chile comenzó a implementar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) en todas las regiones que comprende su territorio, a excepción de la Metropolitana, ya que se incorporó al año siguiente.

En dicha plataforma, los tutores o apoderados pueden postular a los establecimientos educativos (colegios públicos o particulares) de su preferencia con el fin de que sus hijos o familiares de menor edad puedan recibir la educación que necesitan.

De acuerdo al Mineduc, el portal permite a los apoderados o estudiantes revisar la lista de establecimientos, cantidad de cupos por curso y otros datos sobre el proceso de postulación. Asimismo, esta plataforma permite conocer toda la información necesaria.

¿Hasta cuándo se puede postular al Sistema de Admisión Escolar de Chile?

Las primeras postulaciones iniciaron en agosto y dieron su cierre el 7 de septiembre. No obstante, aún hay oportunidad para los que no alcanzaron a inscribirse, puesto que la entidad afirmó que habrá otro periodo para aquellos que fueron rechazados o no pudieron postular a tiempo.

Cabe precisar que para este proceso, solo podrán acceder los estudiantes que desean ingresar por primera vez a un colegio público o particular subvencionado. También pueden hacerlo los que deseen cambiarse de establecimiento, reingresar al sistema educativo y/o quienes estén en un centro educativo que no tiene continuidad en el siguiente ciclo escolar.

Cronograma para los postulaciones al Sistema de Admisión Escolar de Chile para el 2023. Foto: Gobierno de Chile

¿Cuándo salen los resultados del SAE 2023?

Los resultados del Sistema de Admisión Escolar se publicarán desde el lunes 24 al viernes 28 de octubre del presente año. Por otra parte, si quedaste en la lista de espera, la respuesta de su postulación se sabrá entre el 9 y 10 de noviembre.

El periodo complementario de postulación será desde el 22 al 29 de noviembre de 2022 y los resultados para este proceso se darán a conocer el 13 de diciembre de 2022.