Estaba desaparecido, recibió un conmovedor abrazo y su esposa lo reconoció en un video viral

Un hombre que tiene trastornos psiquiátricos deambulaba desde hace meses en las calles del barrio de Recoleta, en Argentina. Al ver el estado del sujeto, un transeúnte, de nombre Marcos, se le acercó para brindarle unas palabras de aliento y un abrazo. El gesto logró cambiar el destino del protagonista de esta historia.

Una mujer grabó el noble acto desde un bar cercano y el clip se convirtió en viral. Tras la difusión de la grabación, se conoció que el sujeto se llamaba Antonio, un hombre que abandonó su casa y a quien su esposa estaba buscando desesperadamente.

En diálogo con La Nación, Marcos, al referirse sobre las repercusiones de su acción, declaró: “ El video puede concientizar para que nos ayudemos entre todos en estos tiempos tan difíciles ”.

“Yo caminaba por Callao y venía una persona inclinada llevando unas bolsas. Te das cuenta cuando a la persona la vida lo castiga. En general, yo soy de ayudar y me conmovió bastante verlo así”, narró el joven de 30 años, quien vivió esta experiencia el pasado 22 de septiembre.

El ciudadano decidió no brindar su apellido y, tras volverse viral en las redes, era evasivo a conversar con la prensa, pero esa postura se modificó cuando una amiga le preguntó: “¿No te parece egoísta tener la posibilidad de dar un mensaje y no darlo?”.

El conmovedor abrazo que cambió todo

Marcos sigue contando la historia de su encuentro con Antonio. “Me dice: ‘Disculpas, señor’. Y yo le digo: ‘No me digas nada’. Le doy 500 pesos (3 dólares) y me dice: ‘Es mucha plata’. ‘Acéptalo, andá y comé algo’, le digo”, expresó. Entonces, el hombre en situación de calle le consulta al joven qué quiere que él haga a cambio del dinero. “Simplemente que levante la cabeza y la siga remando como todos los argentinos, que hay un montón que la pasan realmente mal”, le respondió Marcos.

“El hombre me dice: ‘Es que estoy muy cansado’ y se larga a llorar. Se quiebra. Lo abrazo y me dice: ‘No me abrace, porque estoy sucio, tengo olor’, pero lo sigo abrazando de todas maneras”, manifestó el joven. Después agregó: “Me pregunta: ‘¿Por qué lo hace?’, ‘Porque es un ser humano’, le digo y ahí se quiebra y llora desconsoladamente. Lo sigo abrazando hasta que se compone y no me acuerdo las palabras que le digo, pero es algo para que la siga peleando”.

Después del emotivo episodio, Marcos se retiró del lugar sin imaginar que había sido captado desde la mesa de un bar por una de sus vecinas y que días después se volviera viral.

Tras la divulgación del abrazo entre Marcos y Antonio, surgió la historia Claudia, la pareja del hombre que paraba en la vía pública y que había salido de su domicilio unos meses atrás. Desde entonces, su esposa lo estaba buscando. Ella observó el video y buscó contactarse con el joven para que le brindara alguna pista más sobre la ubicación de su marido.

“Buscamos a Antonio que tiene problemas psiquiátricos y su mujer Claudia lo está buscando por Recoleta. Armemos una campaña en solidaridad con todos los argentinos”, publicó Marcos en Instagram (@Unabrazodecorazon) para encontrar al hombre.

Claudia indicó en el noticiero argentino Mediodía Noticias que su esposo se había ido de la casa el pasado 7 de julio y que ella había hecho la denuncia ante las autoridades. “ Se le murió la mamá y entró en un pozo depresivo muy fuerte ”, sostuvo la mujer, que caminaba por las calles de Recoleta repartiendo volantes con una imagen de Antonio para poder ubicarlo.

En la última comunicación que tuvo Marcos sobre el tema, le dijeron que la búsqueda de la mujer tuvo éxito, ya que Antonio fue hallado en un bar. Los detalles de este encuentro y de cómo continuarán las vidas de Claudia y Antonio permanecen en reserva.