El partido del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva estaba listo para celebrar su triunfo en la primera vuelta en Brasil, ya que así lo indicaban los principales sondeos; sin embargo, no contaron con el fuerte apoyo que tendría el ultraderechista Jair Bolsonaro. Ahora, ambos han salido a la caza de nuevos electores para garantizar la victoria en el balotaje.

El progresista, de 76 años, se impuso el domingo pasado con el 48% de votos al mandatario ultraderechista (43%), pero terminó lejos de un aplastante éxito, como preveían las encuestas, que lo colocaban como el victorioso, incluso en la primera vuelta.

La ventaja de cinco puntos no respalda a Lula de llegar a la Presidencia y anticipa semanas de campaña intensa y agresiva en una nación profundamente dividida, resaltó el politólogo Alonso Cárdenas al ser consultado por La República.

Lula da Silva obtuvo 48% de los votos, frente al 50% y el 51% que pronosticaban respectivamente Datafolha e Ipec. Foto: AFP

¿Qué mostraban los sondeos?

Lula da Silva obtuvo 48% de los votos frente al 50% y el 51% que pronosticaban Datafolha e Ipec, respectivamente. Estas dos encuestadoras de reconocida trayectoria en el gigante sudamericano definieron así sus pronósticos dentro del margen de error y auguraban un triunfo para el exgobernante.

Pero lo que no supieron anticipar fue el éxito que tendría el bolsonarismo: con el 99% de los colegios escrutados, el presidente conquistó el 43% de los votos pese al máximo de 37% que le atribuyeron las indagaciones en los meses previos.

Otros dos aliados del presidente desbarataron las previsiones: el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien fue reelegido en primera vuelta con más del 58% (tras puntuar 44% y 47% en las encuestas), y el candidato al gobierno de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que fue a balotaje tras obtener 42% de los votos, 10 puntos por encima del 31% previsto en los sondeos.

“Los sondeos no hacen pronósticos, son como una foto (del momento), no una película. Pero las últimas encuestas del viernes y del sábado muestran que hubo grandes errores, no solo en la presidencial, sino también en la elección de senadores y gobernadores”, declaró a la AFP Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium en Brasilia.

¿Por qué erraron las encuestas en Brasil?

Para el Alonso Cárdenas, no es la primera vez que fallan los sondeos. “Recordemos que, en la elección anterior, el fenómeno que acabamos de ver con Bolsonaro también se dio. Es decir, las encuestas no detectaron el apoyo hacia el derechista, que era mayor de lo que ellos estaban pronosticando”, señaló.

“Una de las banderas de Jair bolsonaro durante la campaña fue que las encuestas tenderían a subestimarlo, cosa que sucedió”, explicó el politólogo, quien sostuvo que esto sucedió básicamente porque un sector de la población, que no es minoritario, siente vergüenza al comentar que apoya directamente a Bolsonaro.

De acuerdo al especialista, la brecha que se supone era de 15 puntos terminó siendo de menos de cinco, lo que lleva a la segunda vuelta a un escenario de polarización máxima de aquí a las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de octubre.

¿Qué se puede esperar de las campañas de Lula y Bolsonaro?

Según Cárdenas, es probable que Lula da Silva gane los comicios , aunque la probabilidad ahora es menor que lo que se había vaticinado basándose en el análisis de los sondeos.

“También va a tener mucho que ver la capacidad de endose que tienen los candidatos perdedores, por ejemplo, cómo hará el candidato Ciro Gómez para pasarle sus votos a Lula”, precisó. “En Brasil, a diferencia de Perú, los partidos son mucho más institucionalizados”.

“Lula necesita muy pocos votos para ganar, solamente el 2%. Pero en este escenario, probablemente el balotaje se convierta en las elecciones más polarizadas en América Latina ”, enfatizó.

Incluso comentó que no se puede descartar hechos de violencia como los que se han registrado durante la campaña electoral rumbo a la primera vuelta.

Además, señaló que la clave está en saber si efectivamente Bolsonaro va a respetar los resultados o si va a seguir la escuela de Donald Trump y de Keiko Fujimori de no querer reconocerlos. “Yo creo que ahí sí se abriría una caja de Pandora de consecuencias impredecibles para Brasil”, alegó el experto en política internacional.

Elecciones decisivas para la Amazonía

“El futuro de la humanidad se decide en estos comicios, porque con Bolsonaro la depredación de la Amazonía ha avanzado a pasos agigantados. Eso tiene una repercusión global en un contexto de cambio climático”, añadió.

Por su parte, Lula se ha reunido con los indígenas, con los habitantes de la Amazonía, y les ha prometido revertir esta deforestación y esta depredación sin precedentes del bosque del país. “A cualquier ciudadano del mundo este proceso electoral le va a impactar porque se juega muchísimo de la supervivencia del planeta”, finalizó.