Cuando María Asunción Aramburuzabala Larregui era joven, quizás ella no se imaginaba que un día iba a convertirse en una exitosa empresaria y en la mujer más rica de México, puesto que, en sus propias palabras, no tenía vocación para los negocios. No obstante, al ser la heredera del Grupo Modelo, la cervecería más grande del país norteamericano, su camino al mando de la compañía era más que probable.

En 1995, el padre de María Asunción y cofundador del consorcio empresarial, Pablo Aramburuzabala, falleció. En su lecho de muerte, su hija le prometió que se haría cargo de la empresa que formó parte de la herencia de su abuelo Félix Aramburuzabala.

“Mi papá, cuando ya estaba muy enfermo, me pidió que cuidara a la familia. Fue algo que a mí me determinó”, señaló la popular ‘Mariasun’, en el podcast Cracks del youtuber Oso Trava.

María Asunción nació en México el 2 de mayo de 1963, en el seno de la familia Aramburuzabala, de ascendencia española. Su abuelo emigró desde muy joven a México y se forjó como trabajador de la Cervecería Modelo, fundada por Braulio Iriarte en 1932 y, que tras la muerte del creador, pasaría a manos de Pablo Díez, jefe de Aramburuzabala. Esa persona, finalmente, terminaría heredándole parte de las acciones de la empresa.

Tras la muerte de Félix Aramburuzabala en 1972, su hijo Pablo continuó como vicepresidente de la compañía. Por ese tiempo, experimentaban un fuerte periodo de crecimiento.

"Mariasun" en un encuentro con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Foto: Cuarto Oscuro

“Fui de la cocina a la oficina, me case muy joven, estudié la carrera casada y tuve a mis dos hijos. Al morir mi papá, nos topamos con el futuro. Lo peor que le puede pasar a un cervecero es tener 2 hijas en el mundo machista de la cerveza. Pero, muy lejos de hacernos sentir inadecuadas, mi mamá siempre nos dijo a mi hermana y a mí que despertemos, pues, al no haber hombres en la familia, íbamos a tener que enfrentar la necesidad”, narró la empresaria y también egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

“Mariasun” confesó a Oso Trava que ella aprendió sobre negocios cuando comenzó a buscar oportunidades de inversión a favor de Grupo Modelo. Por ese entonces, junto a su hermana y a su madre, usaron parte del capital familiar para crear un family office: Tresalia Capital, que significa tres aliadas. Hasta la fecha, es el máximo accionista en varias empresas mexicanas y extranjeras del sector inmobiliario, bienes de consumo, tecnología, educación y moda.

“Hice muchas inversiones que sentía que eran necesarias para mi país. Yo no mandaba a los asesores, yo me sentaba en las reuniones”, comentó ‘Mariasun’.

¿Qué empresas tiene María Asunción Aramburuzabala?

Una de las primeras decisiones de Maria Asunción al mando del Grupo Modelo fue exportar el producto emblema de la compañía: la cerveza Corona.

Para ello, vendió el 49% de las acciones a la multinacional belga AB inBev, dueña de las marcas Budweiser y Stella Artois. No obstante, la inversionista se mantuvo como parte del consejo y su empresa continúo al frente de la producción de la bebida alcohólica.

Asimismo, ‘Mariasun’ es parte de la junta de la inmobiliaria Abilia, la red de Aliat Universidades, y el diario El Universal.

María Asunción Aramburuzabala en la portada de la Revista Forbes México. Foto: Forbes México

Fortuna de María Asunción Aramburuzabala

Aramburuzabala ha sido consejera de la Bolsa Mexicana de Negocios y, actualmente, es la mujer más rica del país, según la Revista Forbes. Tiene una fortuna de US$ 6.180 millones. Este monto la posiciona como la tercera fémina más millonaria de América Latina.

“Cuando tienes éxito, hay que sacar la bandera y festejarlos. Cuando tienes fracasos, hay que remediar, que contener, perdonarte, seguir adelante y empezar de nuevo”, aconseja la empresaria.

¿Quiénes son los dueños del Grupo Modelo?

El actual dueño del Grupo Modelo es la multinacional belga AB inBev. En tanto, la empresaria María Asunción Aramburuzabala se mantiene como parte del grupo administrativo. La compañía también cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

María Asunción Aramburuzabala y su nombre en los Pandora Papers

El nombre de María Asunción Aramburuzabala figuró entre los 25 mexicanos que se encontraban en la filtración de los Pandora Papers, un listado de millonarias compras realizadas con empresas offshore formadas en paraísos fiscales. La dueña de Tresalia Capital se hizo de lujosas propiedades en Utah y de aviones privados.