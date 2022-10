Mujer convivió 18 meses con el cadáver de su marido tras no soportar su muerte

Una mujer identificada como Mithali ha impresionado a toda la sociedad de la India luego de haber convivido durante un año y medio con el cadáver de su esposo en su propio hogar, ubicado en la ciudad de Utter Pradesh, al norte del país asiático.

Según los reportes oficiales, el marido de la mujer tenía 35 años de edad y falleció en abril de 2021 después de sufrir una neumonía bilateral, la cual fue generada por la COVID-19. Tras no resistir la infección, el sujeto pereció en la casa que compartía junto a su pareja.

No obstante, Mithali no pudo superar la muerte de su compañero y, en vez de comunicar esta noticia a las autoridades respectivas y familiares, no tuvo mejor idea que dejar el cuerpo inerte del fallecido en su casa.

Durante ese tiempo, la afectada habilitó un cuarto especial donde colocó el cadáver de su marido, le instaló una máquina de aire acondicionado y la regulaba a bajas temperaturas para así poder conservarlo bien. Asimismo, el artefacto funcionaba durante las 24 horas con el objetivo de que no se acelere el proceso de descomposición.

Además, compraba accesorios para proporcionarle un lavado diario y masajes con diferente aceites.

Por otro lado, los compañeros de trabajo del hombre dieron aviso a las autoridades locales que ya se encontraba ausente en su puesto laboral por más de un año.

Finalmente, la Policía local fue a su domicilio y encontró el cuerpo. La esposa confesó todo su accionar, pero los oficiales afirmaron que no presentarán ningún cargo contra la viuda ni contra otro miembro de su familia.