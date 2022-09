Putin anuncia anexiones de 4 territorios ucranianos a Rusia: “Nuestros ciudadanos para siempre”

Este viernes 30 de septiembre, Vladímir Putin anunció la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia a Rusia en un discurso en el Kremlin. Según el mandatario ruso, los 4 territorios ucranianos serán integrados tras los resultados de “referendums” que han sido denunciados por Ucrania.

“Firmamos hoy un acuerdo sobre la integración de esas regiones a Rusia. La gente votó por nuestro futuro común, los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, remarcó Putin, frente a diversos funcionarios de su Gobierno.

Por otro lado, en su mensaje, el gobernante ruso instó a Ucrania a cesar la contraofensiva y negociar con Rusia tras las anexiones. “Instamos al régimen de Kiev a cesar inmediatamente los disparos, todas las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones”, expresó.

Durante su discurso, el mandatario ruso acusó a Occidente de querer hacer de Rusia una “colonia”. “Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero. Quieren vernos como una colonia”, manifestó frente a la élite política de Rusia. Ademas, Putin también culpó a los países accidentales por provocar las explosiones que ocasionaron las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2.

Rusia no aspira a un regreso a la Unión Soviética

Asimismo, Vladimir Putin aseguró que su país “no aspira” a restaurar la Unión Soviética, tras la polémica anexión de cuatro regiones ucranianas tras “referendos” denunciados por Kiev y los occidentales. “La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso”, declaró Putin.