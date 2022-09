Elon Musk, el hombre más rico del mundo, captó la atención de miles de personas en octubre de 2021 al señalar que estaría dispuesto a donar US$ 6.000 millones si el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Beasley, le mostraba un plan que demuestre cómo su donación ayudaría a reducir el hambre mundial. Ante el ‘reto’ del CEO de Tesla, el organismo internacional publicó un plan para alimentar a 42 millones de personas.

Sin embargo, tras el anuncio del proyecto, poco se supo sobre qué ocurrió con dicho proyecto publicado por la ONU, que contemplaba utilizar parte de la fortuna del magnate estadounidense para brindar apoyo alimentario a 43 países.

La propuesta de Elon Musk de donar US$ 6.000 millones a la ONU y luchar contra el hambre

El 26 de octubre de 2021, el director del PMA de la ONU, David Beasley, señaló, en una entrevista a CNN, que tan solo el 0,36% (que asciende a US$ 6.6000 millones) de la riqueza de las personas más ricas del mundo, como Elon Musk y Jeff Bezos, podría resolver salvar de la muerte a millones de personas que se encuentra en situación de pobreza.

Fue así que Beasley invocó a ambos multimillonarios a “dar un paso al frente ahora, por una sola vez”. Tras estas declaraciones, el magnate publicó el 31 del mismo mes, a través de su cuenta de Twitter, que estaría dispuesto a vender acciones de su empresa Tesla para recaudar los US$ 6.000 millones si el funcionario de la ONU le demostraba en un hilo de la popular red social cómo dicho dinero solucionaría el hambre mundial.

La respuesta del organismo no se hizo esperar, ya que el 15 de noviembre del mismo año, Beasley publicó, en su cuenta oficial de la app, el link del resumen ejecutivo del plan del PMA para “apoyar a 42 millones de personas al borde de la hambruna”. Así, le ‘respondía’ al magnate sobre cómo se utilizaría su dinero para salvar la vida de millones de personas en 2021.

David Beasley invocó a Elon Musk a donar parte de su fortuna para ayudar a combatir la hambruna mundial. Foto: composición LR/AFP

¿Qué sucedió con el plan de la ONU que Elon Musk pidió para donar US$ 6.000 millones y luchar contra el hambre?

Forbes reveló en febrero de 2022 que Elon Musk no habría llegado a destinar el monto señalado a la ONU. Esto también fue confirmado por el propio Beasley en declaraciones a la revista estadounidense.

“Aún está por verse si el PMA recibe algo de este dinero, pero me emociona saber que Elon está comprometido”, declaró en su momento el funcionario. Cabe indicar que un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores registró una donación de US$ 5.7000 millones de Musk a la caridad en noviembre de 2021; sin embargo, el informe no registra la entidad que se benefició con este dinero.

De acuerdo con el citado medio económico, lo más probable es que la donación habría sido dirigida a un fondo asesorado por donantes (DAF). Según Forbes, “el dinero puede permanecer en los DAF durante años sin ir a un grupo operativo sin fines de lucro”. Además, al dar acciones a un DAF, Musk obtiene “una deducción fiscal de hasta el 30% de su ingreso bruto ajustado de 2021″.

Otra hipótesis de la referida revista económica asegura que el CEO de Tesla habría destinado dicho monto a su propia fundación, lo cual, al igual que la opción anterior, le otorga beneficios fiscales.

En tanto, el informe del Informe Anual de las Realizaciones de 2021 de la PMA reveló que, en todo el 2021, se realizó una transferencia total de US$ 2.300 millones de dólares en forma de efectivos y cupones para alimentación, lo cual está por debajo del monto propuesto en el citado plan. Sin embargo, el reporte refiere que fueron 42 millones los beneficiarios en un total de 69 países. Además, el organismo destacó que amplió sus intervenciones en “Bangladesh, Somalia y el Yemen”.

Para conseguirlo, la entidad se vio obligado a reducir la composición de la canasta de alimentos y disminuir la duración de la asistencia a los beneficiarios. Por todo esto, se podría inferir, en la línea que detalla Forbes, que la donación del fundador de Tesla no se habría concretado y la meta propuesta tampoco se habría llegado a cumplir en su totalidad, pues él proyectaba destinar US$ 3.500 millones en alimentos.

La PMA habría beneficiado a 42 millones de personas en 2021, pero, para conseguirlo, tuvo que reducir las raciones que solía entregar. Foto: composición LR/PMA

¿Qué proponía el plan de la ONU para luchar contra el hambre mundial?

El plan de la ONU proponía utilizar los US$ 6.000 millones en alimentos y vales de comida al día a 42 millones de personas ubicadas en 43 países del mundo. El proyecto consideraba invertir US$ 0,43 por cada individuo. El dinero sería destinado principalmente a la República Democrática del Congo, Afganistán, Yemen, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Venezuela, Haití, entre otros países.

A continuación, te indicamos cómo tenía previsto distribuir la ONU el referido monto económico.