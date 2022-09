Asesinan y le extraen el útero a una mujer embarazada en un posible ritual satánico

Una mujer embarazada de 24 años de edad e identificada como Ohana Karolin, ha sido encontrada muerta por unos ciudadanos que transitaban en la localidad de Portal dos Lagos, ubicado en el estado de Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con las autoridades locales, la joven, que llevaba siete meses de embarazo de su cuarto hijo, presentaba mutilación en sus órganos y genitales. Además, no se localizó al feto, por lo que se cree que su muerte está relacionada con un ritual satánico.

Tras ello, la policía local está investigando el entorno de Karolin y suponen que pudo ser sacrificada, ya que su cadáver estaba en una zona boscosa rodeada de iglesias, constata el diario británico Daily Mail.

Por otro lado, el cuerpo de la joven fue reconocido inmediatamente por su exmarido, padre de sus hijos, y los agentes también se encuentran averiguando si el novio actual o alguien cercano a ella está relacionado con la brutal muerte.

Ante lo ocurrido, una amistad de la fallecida contó al medio local UOL: “conoció una especie de pandilla dura. Incluso me alejé un poco de ella por eso. Pero no sé qué pasó. Era muy simpática, no la pasó mal. A todo el mundo le gustaba”.

Por su parte, una de sus amigas narró que vio a Karolin dentro de un auto negro cerca de la medianoche del día del homicidio. Otras personas afirmaron haberla visto alrededor de las 3.00 a. m. cerca de la escena del crimen.

Finalmente, el hecho ha sido registrado como homicidio en una comisaría de la zona y los forenses están investigando lo sucedido, ya que aún falta realizar la autopsia correspondiente para confirmar cómo murió la fémina y qué herramientas usaron para cometer tal crueldad.