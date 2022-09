Modelo de OnlyFans es rechazada en universidad por sus tatuajes: “Voy a estudiar, no a que me vean”

Una famosa modelo de OnlyFans contó recientemente la lamentable experiencia que vivió al intentar reingresar a una universidad para seguir con sus estudios de enfermería. En el podcast del influencer Roberto Mtz, la mexicana Karely Ruiz relató su mala experiencia con la Escuela de Enfermería OCA de la ciudad de Monterrey.

“Yo iba a entrar a la escuela de enfermería, pero por los tatuajes no me dejaron. Quise volver a entrar y me dijeron que no porque estaba tatuada”, señaló la también influencer de la popular plataforma de contenido para adultos.

De esta manera, la modelo denunció que sufrió discriminación por llevar tinta en su piel, un acto de exclusión que, en la actualidad, para Karely Ruiz, sigue estando vigente en algunas casas de estudios. “Tengo buenas calificaciones, yo voy a estudiar, no a que me vean los tatuajes”, remarcó la mexicana.

Pese a ser una de las modelos mejores pagadas de OnlyFans en México, y a tener millones de seguidores en sus redes sociales, Karely Ruiz ha manifestado en más de una ocasión su deseo de concluir sus estudios. Durante un breve periodo, comenzó a cursar Nutrición en la Universidad Regiomontana, pero tuvo que abandonar la carrera debido a que no le fue bien durante las clases en línea en la pandemia de la COVID-19.

Karely Ruiz no retomará sus estudios debido a que está enfocada en su trabajo en redes sociales. Foto: Instagram Karely Ruiz

Por el momento, la influencer ha decidido dedicarse 100% a su trabajo, aunque no ha negado la posibilidad de retornar a las aulas más adelante.