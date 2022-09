Madre primeriza pierde a su bebé luego de que se le niegue cesárea y se fuerce el parto en hospital

Micaela Vilchez, una madre primeriza, denunció que su bebé recién nacido murió una hora después del parto, en un caso de violencia obstétrica que conmociona a Argentina. Pese al gran tamaño de su hijo, los médicos se negaron a practicarle una cesárea y la forzaron a dar a luz por la vía natural.

Cuando la joven de 23 años entró el viernes 16 de septiembre a la sala de parto, tres doctoras se dieron cuenta de que su bebé era muy grande para ella, pues medía 1,49 cm, por lo que le recomendaron que pase por una cesárea.

Sin embargo, un médico les dijo a sus colegas y a la madre que este proceso no era necesario, y que mejor tenga a su bebé por parto normal. Para estimular el alumbramiento, le sugirieron que haga movimientos con una pelota, pero no funcionó.

Ante esto, las doctoras pidieron de nuevo que se haga una cesárea para que la mujer no siga sufriendo el dolor de las contracciones. Sin embargo, el galeno volvió a negarse. Incluso la misma paciente se lo pidió porque estaba muy adolorida.

“Dos médicos se le subieron arriba de la panza”, sostuvo Guillermo, el papá de Micaela a TN. Además, según su relato, la joven pedía que su pareja estuviera presente en el parto, pero los médicos y enfermeras jamás se lo permitieron.

Después de varias horas, Micaela dio a luz

Luego de cinco dramáticas horas, Micaela pudo dar a luz a Joaquín, un bebé que nació con 50 cm. Ella notó algo raro de inmediato: su bebé no lloraba con normalidad, sino pausado. “Le dijeron que se quede tranquila, que iba a estar todo bien”, dijo Guillermo.

La mujer perdió mucha sangre en el parto, por lo que recién el sábado 17 pudo ver a su hijo. Ese día, los médicos le dijeron que este estaba inestable, que el oxígeno no le llegaba al cerebro y que el pulmón no estaba funcionando correctamente.

¿Por qué murió Joaquín?

Otros médicos que llevaron el caso del pequeño le preguntaron a la madre si había llevado un control en su embarazo. A lo que ella respondió que sí y que lo inició ni bien se percató que había quedado embarazada.

Tras contar todo lo que había sufrido antes de iniciar el parto por la negligencia de algunos médicos, un especialista le dijo que lo sucedido pudo ocasionar que el bebé haya nacido con esos problemas, debido a las horas de parto y por la fuerza que ella tuvo que hacer.

Una hora después, el personal de la maternidad fue a buscar a Micaela para decirle que su pequeño había muerto a causa de un paro cardiorrespiratorio . “El director no entiende lo que pasó, no me pudo dar explicaciones”, señaló Guillermo.

Tras enterarse de que su bebé había fallecido, los galenos le dieron de alta y ella regresó a su casa. “Lo que hicieron con mi hija no tiene nombre”, finalizó el padre de la víctima.

Micaela y su familia denunciaron el hecho ante la comisaría de Moreno. En las próximas horas se espera que lleven a cabo una autopsia al cuerpo de Joaquín para determinar las causas de su precipitada muerte.