¿Quién es Amou Haji, el hombre que lleva 70 años sin bañarse y su salud sorprende a especialistas?

Amou Haji tiene 87 años y es conocido como ‘el hombre más sucio del mundo’, debido a que lleva casi 70 años sin bañarse. Ha vivido 67 años de su vida en las calles de Fars, provincia de Irán, en condiciones muy duras: basura por todas partes, agua estancada, animales muertos, etc.

El hombre cree que no es bueno bañarse o estar limpio porque esto lo enfermará y terminará matándolo, de modo que su última ducha la tomó cuando The Beatles apenas empezaban a componer sus primeras canciones, Pele aún no había jugado su primer mundial y no había estallado la guerra de Vietnam.

Haji cuenta que escogió vivir así después de pasar por algunos problemas emocionales durante su juventud y que desde entonces se ha aislado, al punto de que ahora vive en un agujero al sur de Irán que los lugareños construyeron para él, según señala el medio británico Daily Mail.

Amou Haji tiene 87 años y Ha vivido 67 años de su vida en las calles de Fars, provincia de Irán. Foto: AFP

¿Cómo se alimenta Amou Haji?

Además de evitar las duchas, Haji no consume comida y bebidas limpias, prefiere carne cruda de animales muertos y agua, que bebe directamente de una lata de aceite oxidada. También disfruta de sentarse y, cuando no tiene tabaco, llena una pipa con excrementos de animales y fuma, de acuerdo a Daily Mail.

Cuando necesita un recorte de cabello quema mechones de cabello al fuego, viste con trapos y en invierno usa un casco de guerra para protegerse del frío del medio oriente. Su historia se hizo conocida en 2014, cuando un medio local publicó sus fotos y lo nombró el ‘hombre más sucio del mundo’.

El récord de mayor tiempo sin ducharse era del hombre indio de 66 años, Kailash Singh, que llevaba más de 38 años sin tocar el agua; sin embargo, el Haji afirma que ha superado con holgura ese récord.

Amou Haji está sucio, pero tiene un excelente estado de salud. Foto: AFP

¿Cuál es el estado de salud de ‘el hombre más sucio del mundo’?

Amou Haji está sucio, pero tiene un excelente estado de salud: el hombre se sometió a diversos análisis médicos para conocer el estado de salud y si poseía alguna patología grave, tras ocho años de su primera aparición pública, pero los resultados fueron impactantes.

Gholamreza Molavi, doctor de la Escuela de Salud Pública de Teherán (luego de convencer al hombre) le realizó pruebas ETS, hepatitis y parásitos. La sorpresa fue tremenda cuando descubrieron que ningún resultado dio positivo, como ellos esperaban: no tenía parásitos, ni bacterias o algún síntoma de alguna enfermedad que pusiera su vida en riesgo, a pesar de su avanzada edad.

La impresión fue aún mayor cuando el hombre les contó que consume animales crudos, que toma agua estancada y que suele fumar heces de aves. El doctor dijo que es posible que los largos años de vida en la indigencia hayan reforzado su sistema inmune y hayan generado defensas extremadamente fuertes.