Lana Rhoades asegura ser una persona asexual: “Ni siquiera me gusta tener sexo”

Lana Rhoades, quien fue un ícono en la industria pornográfica, reveló que se considera una persona asexual. Así lo contó en una entrevista concedida a The Skinny Confidential, donde la exactriz porno asegura que el cine para adultos no debería existir.

La mujer estadounidense de 26 años admitió que, pese a los ocho meses que estuvo trabajando en este negocio, la mayoría de escenas filmadas son falsas, por lo que cree que la industria debería ser prohibida.

“Ni siquiera me gusta tener sexo. Honestamente, soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”, explicó la joven.

Rhoades aseguró también que el cine para adultos debería detenerse. “No creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal”, subrayó.

La exactriz relató que nunca pensó sobresalir y que no entiende la razón por el que sigue estando en el top de mejores actrices porno de los últimos años, incluso cuando se dedicó a ello durante menos de un año.

“Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo”, alegó.

Lana confesó en la entrevista que solo había tenido relaciones sexuales con una persona cuando empezó su carrera en el cine porno, así que se consideraba “muy inexperta sexualmente”.

Cabe mencionar que no es el primer diálogo que concede la actual influencer, pues recientemente confesó que formar parte a la mencionada industria te deja marcada para siempre.

“Es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Allá a donde vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo”, concluyó la exactriz que abrió su cuenta en OnlyFans.