La joven que abandonó el convento ahora es actriz porno y gana millones en OnlyFans

En Colombia, una mujer de 31 años, que pasó cerca de una década en el convento, tuvo un cambio radical de estilo de vida. Se convirtió en una modelo webcam, en actriz porno e incursionó en OnlyFans. Actualmente, gana millones de pesos por generar contenido para adultos.

Se trata de Yudy Pineda, quien dejó los hábitos de monja a los 18 años. Utiliza su cuenta de TikTok (@yudypineda6) para llegar a sus miles de seguidores.

¿Cuál es la historia de Yudy Pineda?

Su historia empezó cuando a los 10 años tomó la decisión de ingresar a un convento. Pasó ocho años al interior del recinto. En diálogo con la periodista y exactriz de cine para adultos Amaranta Hank contó: “Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras”.

No obstante, después cambió de opinión y su retiro del convento se llevó a cabo porque se enamoró de un profesor de catequesis, según recogió el medio colombiano Los 40.

Tras dejar atrás su vida como monja, Yudy trabajó inicialmente como promotora en empresas; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que entrara en el rubro del modelaje webcam.

“Conocí una amiga y me dijo: ‘Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam’... Yo le dije: ‘Ay, qué chévere’. Me quedó como sonando, (su amiga le respondió): ‘Sí, se gana súper bien, yo te contacto con la persona encargada’. Y yo: ‘Ah, bueno, listo’”, declaró en una entrevista para el programa “Al rojo vivo”, de Telemundo, en 2019.

En ese entonces, la mujer ganaba como modelo webcam 2.500 dólares mensuales, de acuerdo al mencionado programa televisivo.

Yudy Pineda se sumergió más en el entretenimiento para adultos y se convirtió también en actriz porno.

Por otra parte, la exmonja se encuentra muy presente en su plataforma de TikTok, red en la que publica videos bailando sensualmente, y otros con una temática erótica.

Con respecto a su vocación religiosa, Pineda ya no es monja, pero sigue creyendo fielmente en Dios. “A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, Dios siempre está conmigo ”, manifestó en la entrevista con Hank.

“Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy (a la iglesia). Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa”, explicó.