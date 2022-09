Asamblea General de la ONU EN VIVO: inició reunión con presencia de líderes mundiales

Boric pide en la ONU combatir las distintas crisis con "más democracia"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo este martes un llamamiento a fortalecer los sistemas democráticos y dijo durante su intervención en la 77° Asamblea General de las Nacionales Unidas que los problemas que aquejan a las distintas sociedades se solucionan con "más democracia y no con menos". "El camino para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades se pavimenta con más democracia y no con menos, incentivando la participación y no restringiéndola, fomentando el diálogo y jamás censurándolo y, sobre todo, respetando a quien piensa distinto", indicó el mandatario. Boric, un exlíder estudiantil que el pasado diciembre se convirtió en el presidente más joven de la historia chilena, subrayó además que "tener opiniones distintas no nos vuelve enemigos". "Me rebelo contra el abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones. Desde Chile declaramos nuestra voluntad de ser constructores de puntos ante estas brechas que nos impiden encontrarnos como sociedades diversas", añadió.

Con información de EFE.