Un atrevido oso entra a una tienda y sorprende al cajero tras llevarse varios productos

Un oso pardo ingresó en varias ocasiones a un market ubicado en California, Estados Unidos, para comerse diferentes productos que se encontraban a su alcance. Por otro lado, el cajero de 54 años, identificado como Christopher Kinson, fue sorprendido y comenzó a grabar con su celular cómo el animal entraba y salía del local, además, manifestó a los medios locales: “Al principio me sorprendió. Veo la puerta abierta y no veo un torso y estoy como ‘Dios mío. Es un oso’. Siempre mantuve mi distancia y tenía la puerta trasera cerca de mí para poder escapar si me cargaba. Al principio tenía miedo, pero solo quieren comer. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado. No sabemos exactamente cómo piensan ellos”. Video: SWNS.