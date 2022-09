“No consigo trabajo y a veces me siento sobre él”: hombre con el pene más grande del mundo

En 1990, Jonah Falcon salió en el documental de HBO “Private dicks: men exposed”, en el que afirmaban que era el hombre con el miembro viril más grande del mundo con más de 33 centímetros de largo. Luego de la emisión del programa, obtuvo fama mundial y se volvió una celebridad.

Sin embargo, esto ha significado, más que un beneficio, un gran problema en su vida, reveló el también actor en el espacio televisivo “This morning”. El sujeto narró lo difícil que le es encontrar un trabajo y que incluso resulta doloroso porque a veces se sienta sobre su pene.

“Cada vez que me ofrecen un papel en una película de un gran estudio, el estudio tiene que aprobarme”, dijo Jonah cuando le consultaron por los problemas que tiene por el tamaño de su miembro. “Y los estudios tienden a ser muy conservadores, así que, para hacer algo, tendría que ser una película independiente en la que no les importe”, prosiguió. Además, contó: “Una o dos veces me senté accidentalmente en él, así que fue como, ‘ow’” .

Phillip and Josie react to the world's biggest penis 😳 pic.twitter.com/SkYSD5mDNH — This Morning (@thismorning) November 18, 2021

La vez que lo detuvieron en el aeropuerto por un “bulto inusual”

Asimismo, en el podcast sueco Guldtans, Falcon relató que fue detenido en el aeropuerto debido a que detectaron que tenía un paquete sospechoso, por lo que fue revisado por la seguridad del lugar.

“ Pensaron que tenía algo en el pantalón, no sé si era un arma, tal vez pensaron que era dinamita o algo así. Solo un bulto inusual (...). Este fue el comienzo de esos nuevos escáneres que básicamente te muestran desnudo en un contorno”, manifestó el actor

“Me sacaron de la fila y me hicieron empolvarme los dedos, creo que eso detecta si tengo alguna bomba”, continúo Falcon y dejó en claro que no lo tocaron. Él explicó la situación y el “bulto inusual”.

“Fue divertido en ese momento, nunca me preocupé por nada. ¿Qué era lo peor que iba a pasar? ¿Me iban a obligar a sacarlo? Lo he hecho alrededor de 1.000 millones de veces para las personas”, concluyó Jonah.

A pesar de los incidentes, Jonah admitió que no cambiaría nada en su físico: “No porque sea grande, sino porque soy quien soy, simplemente no me gustaría ser diferente”, agregó.