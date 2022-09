Gritó y se mutiló la pierna tras proclamarse Jesucristo y Satanás frente a su familia

Un hombre de 48 años fue detenido en Arkansas, Estados Unidos, luego de que se proclamara Jesucristo y Santanás, y cortara su propia pierna con una sierra frente a su hija de 5 años.

Shannon Cox fue acusado, junto con su esposa, Sandy Michelle Cox —quien había huido de su casa momentos antes del sangriento hecho—, de poner en peligro el bienestar de su hija en primer grado, un delito grave de clase D.

De acuerdo a la declaración presentada en el Tribunal por los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Boone, una llamada de emergencia los alertó y, al llegar a la escena, encontraron a un hombre “tumbado frente a la residencia desnudo y sin una parte de su pierna derecha”.

Cuando le preguntaron a Shannon cómo sufrió la lesión, respondió: “Con una sierra de corte”. Poco después de la llegada de los oficiales, el hombre fue trasladado en avión a un hospital cercano para recibir tratamiento.

Un investigador de la División de Investigación Criminal dijo que en la escena encontraron materiales peligrosos adicionales. “Ubicado afuera de la residencia noté un auto (…). Al examinar más a fondo el automóvil, noté que había un cilindro de propano de 20 libras encima de la batería y una licencia de conducir de Arkansas perteneciente a Shannon Cox”, señaló el investigador, que también descubrió cenizas dentro del vehículo y una ventana rota.

Los encargados del caso tuvieron una entrevista con Sandy Cox, en la que esta dijo que Shannon había estado actuando de manera extraña todo el día. La declaración jurada señala: “Sandy dijo que él le estaba diciendo que él era Jesucristo y que ella necesitaba estar bien con el Señor. Sandy dijo que luego se volvió violento con ella y dijo que él era Satanás (y luego continúo con amenazas verbales)”.

A las 8.15 p. m., Sandy salió de la casa y fue hacia unos amigos. Cuando le preguntaron por qué no se llevó a su hija, respondió que le preocupaba que Shannon la matara y no estaba preocupada por su hija. Ambos fueron liberados luego de pagar una fianza de US$ 10.000 y el siguiente mes comparecerán ante el tribunal.