Despiden a enfermera porque sus compañeros no dejaban de ver sus videos de Onlyfans

Jaelyn, una enfermera de Estados Unidos, y creadora de contenido en Onlyfans, contó a través de sus redes sociales que fue despedida de su trabajo debido a que sus compañeros “se distraían” con sus videos publicados en la plataforma para adultos.

La influencer contó en una transmisión que su mayor fuente de ingresos son las redes sociales, aunque también ejercía su profesión trabajando en una empresa que administra cuatro asilos de ancianos, compañía en la que recientemente fue recibida por una mujer que no conocía cuando se disponía a iniciar uno de sus turnos.

Según relató Jaelyn, la fémina la invitó a pasar a su oficina para comunicarle rápidamente su despido porque sus compañeros, que estaban inscritos a su cuenta de Onlyfans, no paraban de revisar su contenido. “Me dijo que no puede permitir que eso suceda cada vez que trabajo, así que tiene que despedirme”, señaló la joven.

No obstante, la influencer protestó por la decisión tomada por la empresa y alegó que “no era justo” que ella sea despedida cuando son sus compañeros los que pierden el tiempo. Ante esto, la estadounidense recibió una insólita respuesta.

“La principal razón para despedirme es que ellos necesitan un trabajo más que yo”, reveló Jaelyn, que también aseguró que seguirá laborando como enfermera debido a que las ganancias en la plataforma para adultos no son estables. “Un mes puedes hacer 600 dólares y otro mes puedes ganar 50.000 dólares. Todo depende”, añadió.

Tras publicar su video, diversos usuarios le recomendaron denunciar a la compañía por despido arbitrario.