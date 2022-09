Lana Rhoades revela que quiere tener otro hijo con alguien con quien pueda estar el resto de su vida

La exactriz porno Lana Rhoade se sinceró sobre su etapa en el cine para adultos y reveló que se sintió muy mal luego de su primer embarazo. A pesar de ello, señaló que está lista para encontrar nuevamente el amor.

Amara Maple, nombre real de Lana, ahora es influencer en sus redes sociales, comparte fotos y videos a través de OnlyFans y tiene un podcast.

De acuerdo a lo que dijo, desde joven había querido ser una conejita de Playboy; sin embargo, por su corta edad, no era consciente de los efectos que dicha decisión tendría en su vida.

Luego de incursionar en la industria pornográfica, las escenas que filmó le causaron ataques de pánico y, aunque solo estuvo ocho meses frente a las cámaras, los clips le produjeron cicatrices psicológicas y una lucha contra la depresión y pensamientos suicidas.

En un episodio de su podcast contó que la idea de que cientos de hombres la hayan visto en situaciones comprometedoras le causa pánico y aseguró que no regresará al cine para adultos: “No hay una cantidad de dinero que me haga volver a la industria”.

Además, hace poco, Lana dio a conocer que se sintió indeseable en su primer embarazo. Pese a ello, indicó que preparada lista para el amor verdadero y una relación larga, pero también admitió que es complicado. “No tengo ningún deseo de salir o hablar con hombres. Ellos llaman a mi teléfono buscando pasar el rato y yo contesto: ‘No quiero hablar contigo’”, acotó la actriz.

“No solo estoy esperando hasta encontrar una pareja que sea realmente genuina y se preocupe por mí... Quiero tener otro hijo”, le dijo al medio británico Daily Star.

“Me gustaría una hija y no puedo dejar de pensarla. En los últimos meses, solo buscaba atención y validación porque no me sentía atractiva tras pasar por el embarazo y tener a mi hijo. Ya me siento muy bien, no necesito esto ni la atención de los hombres. Estoy lista para empezar a buscar una pareja seria con la que probablemente estaré toda mi vida y también quiero otro hijo”, concluyó la joven.