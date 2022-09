Joven se crea una cuenta en OnlyFans para apoyar el rescate de animales maltratados

Amante de la naturaleza y de los canes, Iván Nava es un joven que radica en México y ha decidido crearse una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans; sin embargo, sus motivos por estar en este sitio web no tiene nada que ver con generar dinero, sino con apoyar al rescate de animales.

Nava se ha dedicado al salvamento del mejor amigo del hombre por más de 10 años; además, ha concretado más de 400 adopciones con éxito. A pesar de ello, no se detiene y continúa con su noble labor.

En una entrevista con el medio Infobae, Nava manifestó: “Toda mi vida, desde que fui niño con uso de razón, he tenido perritos. Pero no fue hasta hace unos años que caí en un problema de adicciones, que fue cuando me di cuenta de que ellos siempre estuvieron conmigo. Clever y Cuper me acompañaron durante toda mi recuperación, así que cuando sané —física, emocional y psicológicamente—, algo en mí se sentía que los tenía que ayudar como ellos me ayudaron a mí. Así que comencé con un rescate, dos, tres, cuatro; y de ahí no paré”.

Nava, quien es licenciado en Comercio Internacional con un MBA en la Universidad de Toronto, contó cómo nació la idea de crearse un perfil en OnlyFans como un fin monetario para continuar con su tarea.

“Todo surgió a raíz de una señora que siempre ayuda mucho en los rescates; ella es una muy buena persona y siempre ‘me tiraba la onda’, aunque siempre con mucho respeto. Un día me dijo: ‘Véndeme unas fotos tuyas en short o en bóxer’. Hablando un día de esta anécdota con mis amigos me comentaron que mucha gente usa OnlyFans y que yo podría hacerlo también, pero con la causa de poder ayudar a más perritos en situación de calle. Y así comenzó todo”, recuerda el muchacho entre risas.

El joven dijo de manera clara y concisa que no está buscando tener contactos sexuales, ya que solo está usando la plataforma exclusivamente para financiar su labor como rescatista.

“En mi cuenta de OF no van a encontrar videos o fotos en los que esté teniendo sexo con otras personas. Encontrarán historias muy exclusivas y personales que me han tocado mucho sobre los rescates de perritos en mi cuenta de OF. Tal vez encuentren a Iván llorando por algún rescate o a Iván frustrado por no haber llegado a tiempo por algún perrito y que desafortunadamente murió”, señala.

Aunque Nava afirma que su perfil de OnlyFans no está diseñada para dar pie a un encuentro, eso no significa que no pueda tener una relación con alguien que comparta sus valores, entre ellos el amor por los animales y la naturaleza. Y que entienda que los salvamentos no van a dejar de ser su prioridad.

“No tiene que ser nadie especial o con atributos de superhéroe; con que sea alguien que sume paz a la vida en general, a su entorno y, claro, a mí y a mi apresurada vida, con eso es suficiente. Bueno, y tiene que ser alguien con mucha paciencia, pues entre mi trabajo en la oficina, los rescates, las adopciones, los centros de rehabilitación de perritos y los rescates, tiene que ser alguien que entienda que mi vida es así y que, pues, eso no va a cambiar por una relación romántica/afectiva”, expresó.