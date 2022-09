Acusa a su exnovio de golpear a su hijo de 4 años: “Usaba guantes de boxeo para no dejar marcas”

La Policía de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, están en la búsqueda de un hombre de 32 años tras ser captado por las cámaras de seguridad del edificio donde vive cómo golpea a su hijastro de cuatro años.

Se trata de Victor Arthur Possobom, quien se describía como practicante y aficionado al boxeo en las redes sociales. Incluso, llegó a publicar una foto con la leyenda “familia” en el lado izquierdo del pecho.

El incidente se registró en un condominio residencial en la ciudad de Niterói. Según los reportes de la fiscalía de Icaraí, la investigación se encuentra en etapa de instrucción con la recolección de declaraciones de varios testigos.

“Las agresiones grabadas contra el niño se realizaron en febrero, pero las imágenes se dieron a conocer hoy”, reseñó el portal brasileño UOL.

En una de las grabaciones, el sujeto aparece sentado junto al niño en un sofá en el lobby del inmueble. Después, tras simular decirle algo, comienza con las agresiones que solo son detenidas para observar hacia sus lados con el objetivo de descartar la presencia de algún testigo.

En diálogo con UOL, la madre del pequeño, Jessica Jordão, quien afirmó desconocer los episodios violentos, contó: “Me enteré después de ver las imágenes de seguridad. El administrador del edificio hizo la denuncia ante el Consejo de Tutela y la estación de policía. Mi hijo se fue a vivir con su abuelo, intenté salir de la casa, pero él no me dejó”.

En otro clip, Possobom ingresa con el menor en el ascensor del edificio. El niño, que llevaba una mascarilla, parece mostrarle algo que tenía en el rostro a su padrastro. Instantes después, el hombre lo agrede sin imaginar que todo quedaría filmado.

“Durante el tiempo que me tuvo atrapada en el apartamento, me agredía, abusaba de mí. Quedé embarazada y perdí un hijo por las agresiones. Ya tenía un comportamiento agresivo conmigo, pero nunca imaginé que con mi hijo también”, denunció Jordao, quien afirmó que su expareja “usaba guantes de boxeo para no dejar marcas”.

En la actualidad, el atacante tiene sus cuentas desactivadas y afronta una denuncia por “lesiones corporales por violencia intrafamiliar”.