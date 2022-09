Descubrió una falla en un cajero automático y se volvió millonario, pero terminó en prisión

Dan Saunders tiene 29 años y estaba bebiendo con sus amigos en su natal Wangaratta, en Australia, cuando se percató de que no tenía dinero. Se acercó a un cajero automático para retirar efectivo con el objetivo de continuar divirtiéndose.

“Ingresé 200 dólares de mi cuenta de crédito a la de ahorros y el cajero me decía: ‘Transacción cancelada’. Y me devolvía la tarjeta. Intenté sacar 200 dólares de la cuenta de ahorros para ver qué pasaba. Me dio el dinero, volví al bar y seguí bebiendo”, señaló.

Más tarde, tras percatarse de que algo extraño había sucedido en la máquina, decidió retornar al cajero automático y fue en ese momento que descubrió un error que lo convertiría en millonario.

“Hice otra transferencia de 200 y saqué el dinero. Luego 500 y después 600. Era como un truco de magia. Supuse que había cierto desfase de tiempo entre las extracciones que hacía en el cajero y el saldo de mi cuenta. Podía ‘crear’ el dinero haciendo una transferencia entre la 1 y las 3 de la madrugada, que era cuando me percaté de que los cajeros no estaban conectados a la red”, explicó.

Durante cinco meses, Dan utilizó esa pequeña falla para montar fiestas lujosas, alquilar aviones privados y hasta pagar las mensualidades de sus amigos universitarios. “Era muy adictivo saber que con solo pulsar una tecla podías hacer que tu saldo aumentara millones”, continuó.

No obstante, el joven australiano sabía que la manera ilícita en que conseguía el dinero, tarde o temprano, tendría consecuencias. “Empecé a sufrir ataques de pánico, incluso soñaba con eso. Una noche tuve una pesadilla en la que un equipo de los SWAT me estaba esperando frente al hotel en el que me alojaba. Recuerdo que me desperté empapado de sudor y en ese momento sonó el timbre de la puerta. Ya está. Se acabó. Vienen por mí”, agregó.

Dan Saunders confesó su delito a los medios de comunicación. Finalmente, fue arrestado y cumplió una condena de un año en prisión. Ahora es camarero mientras busca volver a tener una vida normal. Las autoridades calcularon que, durante el tiempo que el joven se aprovechó del desfase de los cajeros, usó 1,6 millones de dólares australianos.