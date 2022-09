Se divorció y empezó una nueva vida como ‘sugar mommy’: “Pago US$ 1.000 semanales a mis amantes”

Kara es una mujer de 35 años que vive en California, Estados Unidos, y que tras su divorcio decidió iniciar una nueva vida como ‘sugar mommy’. A través de su cuenta de TikTok, la mujer contó diversas anécdotas amorosas que causaron revuelo en las redes sociales.

“Decidí ser una ‘sugar mommy’, después de mi divorcio, porque estaba cansada de ser una novia o esposa convencional y quería probar algo nuevo. Me siento mucho mejor, te ayuda a construir tu carácter. Que un joven se preocupe por ti es la mejor sensación que pueda existir”, sostuvo en un clip que se volvió viral.

La estadounidense comenzó su relato explicando que su primera relación inició hace cuatro años, pero el “amor” se acabó pronto y el vínculo no duró más de 12 meses. “No me trataba como yo quería y se veía con otras mujeres, algo que una ‘sugar mom’ como yo no permite”, señaló.

Tras aquel fracaso amoroso, Kara hizo uso de diversas plataformas de citas en internet hasta que conoció a Daniel, su actual pareja, con quien lleva tres años de relación. No obstante, pese a que tiene un vínculo estable, la mujer también ha mantenido amantes ocasionales a los que les paga, gracias a que posee cinco empleos.

“Soy psicóloga, estoy a punto de terminar un doctorado, además trabajo en redes sociales como asesora y soy fotógrafa”, cuenta.

Finalmente, la fémina detalló el monto del dinero que le paga a sus acompañantes, incluido a Daniel, y lo que hace después de depositarles el pago. “Les doy entre 500 y 1.000 dólares por semana. Además de bonos mensuales que son de entre 3.000 y 5.000. Es algo que me gusta, amo ver cómo se le iluminan los ojos al ver el dinero que usa para su seguridad financiera, o para ayudar a pagar el alquiler o comprarse un auto, lo que sea que necesite. Yo verifico dos veces que lo utilice para eso que a mí me dice”, concluyó.