Va al hospital por un dolor estomacal y descubre que su riñón fue vendido por su esposo

Una mujer del pueblo de Kotameta, en la India, quedó horrorizada al descubrir que le faltaba un riñón cuando acudió al hospital por un dolor de estómago. Ranjita Kundu denunció a su esposo Prasant por vender uno de sus riñones sin su autorización.

“En 2018, mi esposo me ingresó en un hospital privado en Bhubaneswar después de que sufrí de cálculos renales. Allí vendió uno de mis riñones sin mi conocimiento y consentimiento. No supe todo el incidente porque me habían puesto anestesia ”, sostuvo Ranjita, quien recordó lo que le había pasado hace 4 años.

“Mi esposo vendió un riñón a un tal Asim Haldar de la aldea MV-38 en nuestro distrito”, agregó. Asimismo, lo acusó directamente de haber organizado todo para vender uno de sus riñones en el mercado negro sin que ella supiera nada.

Mira el video:

La mujer contó que lleva con su marido 12 años de casados y que fruto de su amor tienen dos hijos. Pero hace ocho meses, el hombre abandonó a su familia y se escapó con otra mujer. Lejos de recibir algún apoyo, Kundu fue expulsada de su casa y ahora vive con sus padres.

El esposo se habría cobrado la dote

Según el medio Kalinga TV, en esa oportunidad, el hombre estaba discutiendo con su pareja porque sentía que la familia de esta le debía parte de la dote. Es por ello que decidió robar y vender el riñón de Ranjita para obtener dinero del mercado negro .

La mujer también acusó a su cuñada como cómplice de su esposo por “conspirar para robar y luego vender su riñón sin su consentimiento utilizando documentos falsificados”.

Después de la denuncia, la policía arrestó al sujeto mientras se investigan los hechos, según sostienen los medios locales.

“Se están examinando todos los ángulos posibles y se interrogará al esposo y a la cuñada de la denunciante y se tomarán las medidas necesarias”, dijo a Times of India el inspector a cargo del caso.