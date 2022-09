Lana Rhoades revela la verdad del cine porno: “Todo es falso y debería ser ilegal”

La popular Lana Rhoades, quien hace unos años fue un ícono en el cine para adultos, manifestó a los medios locales las experiencias negativas que tuvo tras ser una estrella porno. Afirmó que la mayoría de escenas filmadas son falsas, por lo que cree que la industria debería ser prohibida.

Con 26 años de edad en la actualidad, Rhoades es una influencer que cuenta con más de 16,5 millones de seguidores en Instagram. Desde que se alejó de su carrera pasada, no ha dudado en ningún momento en transmitir las malas experiencias que vivió. Incluso ha sugerido que se borren de la web todos los videos donde ha aparecido.

Rhoades contó en el posdcast “The skinny confidential” que ni siquiera disfrutaba de sus filmaciones. “Cien por ciento falso, es como los actos de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, era como ‘¿qué cara puedo poner? ¿Qué sonido puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?’”.

“Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual... Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”, expresó. Ella apenas estuvo menos de un año en el entretenimiento para adultos.

“Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo”, reconoció.

Por último, narró de lo difícil que es destacar en ese ambiente, ya que muy pocos logran tener éxito: “No creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal”.

Asimismo, confesó que experimentó una vida familiar muy difícil. “Era muy joven en ese momento, solo tenía 19 años. Además, solo había tenido intimidad con una persona en ese momento, así que era muy inexperta sexualmente”, agregó.