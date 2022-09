Tiene 23 años y gastó 50.000 dólares en cirugías para parecerse a Marilyn Monroe: “Valió la pena”

Serena Smith, una joven de 23 años, soñaba con emular a las grandes estrellas de Hollywood, como Marilyn Monroe o Jayne Mansfield. Para ello, decidió gastar 50.000 dólares en cirugías para modificar su apariencia física.

Desde que tiene 18 años, la joven proveniente de California, Estados Unidos, se sometió a millonarios procedimientos estéticos para lograr una apariencia similar a las divas de la época dorada del cine.

Por tanto, Smith gastó más de 7.500 dólares en una cirugía de aumento de busto y 11.000 dólares en una rinoplastia para tener una “nariz de Hollywood”. Su más reciente intervención fue un arriesgado levantamiento de glúteos.

“Estoy muy contenta, creo que resultaron geniales, la cirugía cambió por completo las proporciones de mi cuerpo y me dio el aspecto más curvilíneo que buscaba”, señaló a través de sus redes sociales.

El procedimiento salió bien; no obstante, la recuperación fue bastante dolorosa, según lo confesó la propia Smith. “Sentí que me había atropellado un camión. Estaba toda dolorida cubierta de moretones, no fue un espectáculo agradable, pero al final valió la pena”, agregó.

Serena Smith desea emular a actrices de la edad de oro de Hollywood. Foto: Clarín

Pese al tedioso proceso de recuperación, la joven ha admitido que seguirá sometiéndose a más operaciones estéticas. “Cualquier cosa que me ayude a llevar una vida más feliz, vale la pena para mí. Todo se trata de equilibrio para lograr un aspecto realmente atractivo”, confesó la joven.

Igualmente, continuará sometiéndose a tratamientos menos invasivos para conservar un aspecto juvenil. “La cirugía me hace sentir empoderada, me encanta que podamos crearnos a nosotros mismos para ser quienes queramos”, concluyó Smith, quien ha recibido críticas mixtas en sus redes sociales