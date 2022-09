El estremecedor relato de la hermana del profesor asesinado junto con su esposa y sus hijos

El último domingo se conoció la historia del profesor Álvaro Díaz Pineda, quien fue asesinado junto con su familia, esposa y dos hijos en el municipio de Landázuri, departamento de Santander (Colombia). Ahora, Mary Díaz, hermana del docente, hizo un crudo relato de los detalles de la masacre. Los responsables fueron ejecutados por la comunidad.

La historia comienza cuando el maestro les ofreció empleo a los homicidas. Además, les dio una vivienda para que vivan y se dediquen al cultivo de cacao y explotación de carbón artesanal, según recogió el medio colombiano El Tiempo.

Para la hermana del Álvaro, estos sujetos a los que les que dio la mano se convirtieron, después de varios meses, en amigos cercanos. “Eran superamigos, hermanos, y mira lo que pasó”, contó la mujer.

Aparentemente, el conflicto inició cuando el profesor les prestó 22 millones de pesos (4.900 dólares) y, al ser tan tolerante con el pago, los hombres implicados en esta matanza le habrían solicitado más dinero, pero Díaz rechazó el pedido.

Ante su negativa, mataron, incineraron y, al parecer, desmembraron los cuerpos de una familia entera.

En diálogo con Caracol Radio, Mary Díaz narró: “Son unos venezolanos a los que les estaba ayudando. Les dio una casa para que vivieran, les dio trabajo. 22 millones les prestó y, cuando mi hermano decidió no prestar más porque no podía más, ellos decidieron robarle un dinero que había cobrado. Mi hermano no se quiso dejar por las buenas, y los han asesinado, los han desmembrado y los han quemado”.

Por su parte, Marcela Díaz, la hija mayor del docente asesinado, estaba en el municipio de Bucaramanga al momento del atroz crimen. La joven de 23 años quedó huérfana tras el homicidio de su familia.

Más versiones de la masacre en Colombia

Desde el pasado 13 de septiembre, los ocho cuerpos, cuatro de la familia asesinada y cuatro de los presuntos agresores, se encuentran en Medicina Legal, en Bucaramanga.

Desde ese lugar, una pariente de Reinel Marín Carvajal, de 36 años, uno de los implicados, que fue linchado y asesinado por la comunidad de Landázuri, comentó que él no mató a los cuatro miembros de la familia. Subrayó que Reinel fue la mano derecha de Álvaro Díaz.

“No es venezolano y tampoco es asesino del señor; trabajaba con él. No sé, hay muchas versiones; por esto estoy aquí. Lo único que puedo decir es que lo mató la comunidad. Él era la mano derecha del profesor. Son muchas versiones y vengo a que me digan todo. Estoy segura de que no lo mató”, declaró la familiar a Caracol Radio.

Por su parte, el defensor del Pueblo del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, explicó que no todos los inculpados en este crimen eran naturales de Venezuela.