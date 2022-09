“Cuídenlo bien, por favor”: abandonan a bebé debajo de un carro y dejan una nota

Un bebé de 10 días de nacido fue abandonado dentro de una bolsa en el barrio Olimpo con una nota, en Lomas de Zamora, Argentina.

El hecho ocurrió cuando una joven madre, Belén Gutiérrez, caminaba por las calles y escuchó a un bebé llorar. “Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’. Entonces me acerqué y lo levanté”, dijo la mujer a TN.

La mujer, además, detalló que encontró al menor en una bolsa de tela y pensó que podía amamantarlo. Belén empezó a pedir ayuda para que alguien llame a la Policía. Apenas la mujer cargó al bebé, el llanto se detuvo.

La gente empezó a amontonarse en torno a la madre y al bebé. Antonella, una amiga de Belén, permitió que ambos entren a su casa, donde la mujer amamantó al niño mientras la Policía llegaba. Entre las personas que llegaron, hicieron una colecta para comprar prendas y mantas para el bebé.

En la bolsa encontraron una carta que decía: “Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a la 4.30 a. m.. Cuídenlo bien, por favor”.

La carta con la que abandonaron al bebé. Foto: Anto Sambran/ Facebook

La Policía asistió al menor mientras llegaba la ambulancia, que lo trasladó al hospital Gandulfo. Allí pudieron constatar que algunos datos de la carta no eran reales, Jesús tenía al menos 10 días de vida, de acuerdo al personal médico, y ya se le había caído el cordón umbilical.

“No caigo, no puedo llorar. En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”, dijo la mujer a TN, y señaló que continúa impactada.

Entretanto, la Policía se encuentra investigando en la zona para encontrar a la persona que dejó al niño, que continúa internado en neonatología. Los vecinos de la zona le hicieron llegar ropa que pudieron juntar entre todos.