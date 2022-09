¿Cómo saber si mi Pase de Movilidad está habilitado y a quiénes se les bloquea en septiembre?

En 2021, el Ministerio de Salud de Chile (Minsal) informó a los ciudadanos y ciudadanas que desde el 26 de mayo entraba en vigor el Pase de Movilidad. Este tiene como finalidad el incentivo a la vacunación contra la COVID-19. Recientemente, este 2022 se comenzó a inhabilitar para aquellas personas mayores de 18 años que aún no se hayan aplicado la cuarta dosis .

¿Qué es el Pase de Movilidad? Este documento es un certificado que indica que la persona completó el proceso de inoculación de las dosis contra el coronavirus.

Pase de Movilidad: ¿cómo saber si está habilitado o bloqueado?

Lo único que debes hacer es descargar o abrir la aplicación del Pase de Movilidad, luego escanear tu código QR y verificar si te aparece algún mensaje. En caso de que te diga que tu permiso expiró el 31 de enero de este año, entonces es hora de actualizarlo.

Más de 3 millones de personas tienen bloqueado su Pase de Movilidad en Chile

Según el reporte del Minsal, hay 824.134 personas que no han completado sus dosis e inclusive no tienen el primer refuerzo. No obstante, en total existen 3 603 194 individuos que presentan retraso con sus vacunas.

A causa de ello, el organismo de salud pública anunció que este sector de la población quedará fuera de las celebraciones por fiestas patrias, esto quiere decir que tendrán su Pase de Movilidad bloqueado o inhabilitado.

Aunque hay una pequeña excepción con aquellas que solo necesitan ir por su cuarta dosis, este representa 1 630 989 de personas que aún pueden actualizar su documento antes de que inicien los feriados por fiestas.

Pase de Movilidad: ¿cómo obtener el nuevo certificado de vacunados en septiembre?

Para obtener tu nuevo permiso de movilidad deberás tener al día tu esquema de vacunación con todas tus dosis completas. Acto seguido, tendrás que realizar estos pasos para actualizarlo.

Primero, entra al sitio web oficial de Me Vacuno y completa tus datos

Ve a la sección mis vacunas y accede a tu esquema de vacunación personal completo

Después da clic en descargar

Por último, el archivo en PDF se habrá guardado en tu PC o móvil junto a tu código QR.