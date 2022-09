Niños murieron luego de ser ahogados en la playa, posiblemente por su madre

Una familiar de los tres menores ahogados en una playa en Coney Island, Nueva York, se comunicó con el 911 para alertar de que la madre de las víctimas había cometido quizá una atrocidad, por lo que las autoridades llegaron rápidamente para atender el caso. No obstante, encontraron a los tres pequeños inconscientes y más tarde los declararon muertos.

El trágico incidente ha conmocionado a los ciudadanos de la zona, pero los agentes aún no han confirmado el reporte oficial sobre si la madre fue la responsable de la tragedia. Asimismo, los efectivos creen que la mujer tiene problemas mentales y por ello fue llevada a un hospital tras haber sido interrogada, constata en un informe el medio local The New York Post.

Las víctimas son un niño de 7 años, su hermana de 4 y un bebé de 4 meses. Ellos fueron hallados inconscientes cerca de las 4.40 a. m. a tres cuadras de la casa de su madre, afirmó el diario NYPD.

La supuesta responsable del fatídico suceso fue identificada por el portal Daily Mail como Erin Merdy, de 30 años de edad, quien fue encontrada con vida en otro punto de la playa, comunicaron los policías a los medios locales. Además, se cree que ella los ahogó, pero hasta el momento todo es especulación.

“La mujer caminaba vestida con una bata, completamente empapada, descalza, y no se comunicaba con los oficiales”, manifestó Kenneth Corey, el jefe de departamento de la Policía de Nueva York, en una conferencia de prensa.

Por último, la fémina fue interrogada en una comisaría de la zona y la policía seguirá con las investigaciones del caso.