Exnovia de Elon Musk subasta recuerdos del multimillonario cuando era universitario

Hace un par de décadas, antes de que Elon Musk se convirtiera en el hombre más rico del mundo, tuvo una relación sentimental con una joven llamada Jennifer Gwynne, con quien comenzó a salir en 1994. Si bien su noviazgo no duró, sí dejó varios artículos que actualmente son pretendidos por los coleccionistas.

La expareja del magnate tecnológico puso a subasta un conjunto de fotografías y recuerdos de su relación con Musk, según recogió la cadena CNN.

El lote que está en subasta consta de 21 artículos del tiempo en que Gwynne y Musk fueran pareja. En el inventario figuran instantáneas, por ejemplo, de la versión juvenil del multimillonario, cuando era un veinteañero lleno de sueños, mucho antes de fundar la empresa Tesla o Space X.

Jennifer Gwynne, la novia universitaria de Musk, puso a la venta los recuerdos a través de casa de subastas RR Auction, con sede en Boston.

Gwynne y Musk comenzaron a salir cuando ambos trabajaban como asesores residentes en un dormitorio universitario, de acuerdo a un comunicado de prensa que RR Auction compartió con CNN. Poco tiempo después de graduarse de la Universidad de Pensilvania, Musk inició un programa de doctorado en Stanford, pero lo dejó para lanzar su primera startup, Zip2.

Las fotos exhiben al multimillonario luciendo como un estudiante universitario normal antes de su extraordinario ascenso al éxito financiero. En ese entonces, solía holgazanear en un dormitorio, pasar el rato con sus compañeros asesores residentes y abrazando a su pareja.

Los grandes aficionados de Tesla pueden hacer una oferta por una pieza del recuerdo de Elon Musk hasta el miércoles 14 de septiembre, fecha en que termina la subasta. Foto: RR Auction

El producto con la oferta más alta es una tarjeta de cumpleaños firmada, seguida de un collar que le obsequiaron a Gwynne en el día de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, Jennifer (también conocida como Boo-Boo), con amor, Elon”, se lee en la nota. Hasta el último domingo durante la mañana, la oferta más alta era de cerca de 7.000 dólares. Se espera que la postal se venda por más de 10.000, de acuerdo a RR.

En diálogo con la revista People, Jennifer contó: “El collar de esmeraldas y la tarjeta de cumpleaños son ejemplos de su lado verdaderamente romántico, que también fue difícil de vislumbrar (...) Cuando me dio el collar y la nota, vi la parte de sí mismo que me estaba ofreciendo, y me hizo amarlo más”.

Jennifer Gwynne está vendiendo fotografías de Elon Musk cuando era estudiante de economía. Foto: RR Auction

Cabe mencionar que el collar de oro incluye una esmeralda de la mina de esmeraldas de Zambia, propiedad del padre de Musk, Errol, un acaudalado promotor inmobiliario e ingeniero sudafricano.

“Cuando fuimos a visitar a la madre de Elon en Toronto durante las vacaciones de Navidad de 1994, Elon me dio tanto la pequeña nota de ‘amor, amor, amor’ como el collar”, expresó Gwynne. “Su madre tenía varios de estos collares en un estuche en su dormitorio, y Elon me dijo que eran de la mina de esmeraldas de su padre en Sudáfrica. Sacó uno del estuche. Y porque no le había regalado nada como regalo de Navidad (y me sentí muy culpable por eso), dijo que consideraríamos el collar como un regalo anticipado de cumpleaños para mí”, añadió.

Asimismo, comentó cómo cuidó el collar que le obsequió Musk. “Usé el collar durante varios años de forma intermitente, pero la mayor parte del tiempo ha estado en mi joyero durante los últimos diez años (siempre recordándome a Elon, por supuesto)”, reveló.

Los coleccionistas y grandes aficionados de la vida del empresario estadounidense de origen sudafricano podrán continuar haciendo sus ofertas hasta el miércoles 14 de septiembre, fecha en que se cierra la subasta.