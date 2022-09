Ecuador: Lasso presentó oficialmente propuesta de consulta popular para cambiar la Constitución

Este lunes 12 de setiembre, en un evento oficial en el barrio de Carapungo (Quito), el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, presentó de forma oficial su propuesta de consulta ciudadana, la cual promueve cambios en la Constitución, así como reformas legales que llevarían a la población nuevamente a las urnas.

La consulta popular tendría tres ejes fundamentales: la calidad institucional, el medio ambiente y la seguridad ciudadana.

“Hoy los convoco como nación a enfrentar estas amenazas desde la raíz, los convoco a usar su poder democrático a través de una consulta que enfrentará los problemas que Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permiten desarrollarnos hacia donde queremos, me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico”, expresó el jefe de Estado durante la explicación de su proyecto.

El conjunto de preguntas ha sido enviado, en primera instancia, a la Corte Constitucional de dicha nación para que realice un análisis constitucional previo.

Principales propuestas

Entre las consultas planteadas resaltan reformas legales para que las Fuerzas Armadas trabajen de forma conjunta con la Policía en la erradicación del crimen organizado y la extradición de connacionales vinculados con delitos internacionales.

En el marco político, Lasso Mendoza y su Gobierno pretenden efectuar un cálculo diferente para las postulaciones al cargo de asambleístas en futuras elecciones con la finalidad de reducir el número de personal burocrático. En la Asamblea actualmente hay 137 y con el nuevo censo poblacional del presente año se estima que el número subirá a 152.

La propuesta de referéndum también contempla reducir el número de partidos políticos —272 movimientos habilitados en la actualidad—, ya que no garantizarían la representación ciudadana ni la adecuada participación de sus militantes.

Otra de las iniciativas del mandatario es que sea la Asamblea Nacional quien se encargue de elegir las 77 autoridades claves dentro de la administración pública, función que hasta ahora recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.